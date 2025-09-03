Digitalizzazione appalti: nuovo supporto ai RUP per la fase di programmazione

Qual è il ruolo operativo della programmazione nel ciclo di vita dei contratti pubblici? In che modo la digitalizzazione sta trasformando questa fase? E quali obblighi ricadono oggi su stazioni appaltanti e RUP?

Domande che evidenziano come la programmazione non sia un mero adempimento formale, ma l’elencazione dettagliata degli approvvigionamenti che un’amministrazione intende realizzare, con indicazione di tempi, modalità operative e fonti di finanziamento. La logica è quella della coerenza con bilancio e documenti programmatori, in modo da legare le scelte di acquisto a obiettivi misurabili e verificabili.

Bussola del RUP e appalti pubblici: online la nuova sezione sulla Programmazione

Proprio per supportare le amministrazioni nella gestione digitale degli appalti anche in questa fase, il MIT ha inserito sul sito “Bussola del RUP” la nuova sezione “Programmazione”.

La sezione è interamente dedicata al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (PTLLPP) e al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi (PTABS), strumenti fondamentali per assicurare efficacia, trasparenza e coerenza alle procedure di acquisizione.

Un supporto pratico per i Responsabili di Progetto, tenendo conto che la programmazione:

è obbligatoria e vincolante per lavori, servizi e forniture;

deve essere gestita solo in digitale tramite piattaforme certificate;

è il presupposto necessario per progettazione, affidamento ed esecuzione;

richiede coerenza con bilancio e strumenti programmatori;

ha una valenza strategica e di trasparenza, oltre che gestionale.

Obiettivo è la corretta applicazione del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), fornendo contenuti mirati sugli adempimenti previsti nella fase iniziale del ciclo di vita degli appalti.