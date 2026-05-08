La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici non è più un obiettivo programmatico introdotto con il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), ma un passaggio che si è ormai consolidato nel nuovo assetto operativo delle stazioni appaltanti, ridefinendo il rapporto tra procedimenti amministrativi, gestione dei dati e strumenti digitali, a partire dalle piattaforme utilizzate per la gestione delle procedure.

Con la riforma del 2023, la digitalizzazione non è più confinata alla fase di gara ma è diventata il presupposto attraverso cui si sviluppa l’intero procedimento amministrativo, dalla programmazione fino all’esecuzione.

Gli artt. 19 (Principi e diritti digitali), 20 (Principi in materia di trasparenza) e 21 (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici) delineano un modello in cui tutte le attività devono essere gestite in ambiente digitale, con dati che circolano tra sistemi interoperabili e che vengono forniti una sola volta per poi essere riutilizzati secondo il principio dell’unicità dell’invio, con evidenti ricadute sull’organizzazione interna delle amministrazioni.

In questo contesto, il procedimento non è più composto da atti separati che vengono successivamente pubblicati, ma da informazioni che nascono digitali, si consolidano all’interno di sistemi integrati e diventano immediatamente disponibili per tutti i soggetti coinvolti.

È proprio su questo passaggio che si innesta il tema delle piattaforme digitali, dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC fino alle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), che rappresentano oggi l’ambiente operativo attraverso cui si realizza, in concreto, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.

Ecosistema nazionale e centralità della BDNCP

All’interno di questo disegno, gli artt. 22 (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) e 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) del D.Lgs. n. 36/2023 individuano un elemento che tiene insieme l’intero sistema, cioè la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La BDNCP non è una banca dati in senso tradizionale, ma una vera infrastruttura abilitante, perché è il punto in cui confluiscono tutte le informazioni relative ai contratti pubblici e attraverso cui si realizza la trasparenza. Non è più la pubblicazione autonoma sul sito della stazione appaltante a produrre effetti, ma la trasmissione dei dati alla banca dati nazionale, che diventa il riferimento ufficiale.

Il sistema funziona nella misura in cui tutte le piattaforme utilizzate dalle amministrazioni sono in grado di dialogare con la BDNCP e con le altre basi dati pubbliche, secondo il modello di interoperabilità previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, ed è proprio su questo piano che si innesta il ruolo della Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, che rappresenta il punto di accesso ai servizi necessari per alimentare e rendere operativo l’intero ecosistema digitale.

La Piattaforma dei Contratti Pubblici ANAC come nodo di accesso ai servizi

In questo contesto si inserisce la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, che rappresenta il punto di accesso ai servizi messi a disposizione dall’Autorità e, allo stesso tempo, il nodo attraverso cui prende forma l’intero sistema digitale dei contratti pubblici.

Attraverso la PCP si attivano i principali flussi informativi che caratterizzano il ciclo di vita del contratto, a partire dall’acquisizione del CIG fino alla trasmissione dei dati alla BDNCP e all’interazione con il fascicolo virtuale dell’operatore economico, con un livello di integrazione che fino a pochi anni fa non era neppure ipotizzabile.

Non si tratta di una piattaforma alternativa rispetto a quelle utilizzate dalle stazioni appaltanti, ma di un’infrastruttura che consente a queste ultime di collegarsi al sistema nazionale, rendendo effettivo quel principio di interoperabilità che il legislatore ha posto alla base della digitalizzazione.

Il superamento dei sistemi precedenti e l’obbligo generalizzato di utilizzo della PCP a partire dal 1° gennaio 2024 hanno segnato l’avvio di una fase nuova, nella quale la gestione digitale dei contratti non è più rinviabile né derogabile se non nei limiti individuati dagli interventi correttivi dell’ANAC.

È proprio in questo passaggio che emerge il ruolo delle piattaforme di approvvigionamento digitale, perché sono queste ultime a rappresentare l’ambiente operativo in cui le stazioni appaltanti utilizzano i servizi resi disponibili dalla PCP e danno attuazione, in concreto, al ciclo di vita digitale del contratto.

Il ruolo delle piattaforme di approvvigionamento digitale PAD nel ciclo di vita dei contratti

Il punto in cui il sistema si traduce in operatività è rappresentato dalle piattaforme di approvvigionamento digitale disciplinate dall’art. 25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale) del D.Lgs. n. 36/2023, che individua negli strumenti utilizzati dalle stazioni appaltanti l’elemento attraverso cui prende forma l’intero ciclo di vita del contratto.

Sono queste le piattaforme che le amministrazioni utilizzano quotidianamente per gestire le procedure, costruire il fascicolo di gara, ricevere e valutare le offerte e seguire la fase di esecuzione, in un contesto in cui ogni attività è ormai inscindibilmente legata al sistema digitale.

La loro funzione non può essere ridotta a quella di un semplice supporto informatico, perché esse rappresentano il luogo in cui si svolge il procedimento amministrativo nella sua interezza, con atti, comunicazioni e dati che transitano all’interno di un ambiente digitale e vengono resi disponibili, in tempo reale, all’interno dell’ecosistema nazionale.

Proprio per questo motivo il Codice richiede che le PAD siano interoperabili con la BDNCP e con la piattaforma digitale nazionale dei dati, evitando la formazione di sistemi chiusi o non comunicanti e assicurando la continuità dei flussi informativi lungo tutte le fasi del contratto.

Ed è su questo piano che emerge un ulteriore elemento decisivo, perché la piena integrazione nel sistema non dipende solo dall’utilizzo della piattaforma, ma dalla sua capacità di rispettare requisiti tecnici, organizzativi e di sicurezza ben definiti, che trovano oggi espressione nel sistema di certificazione previsto dal Codice e dalle Regole tecniche adottate da AGID.

La certificazione delle PAD come condizione per operare nel sistema digitale

Il passaggio più delicato, e al tempo stesso più significativo, è quello introdotto dall’art. 26 (Regole tecniche) del D.Lgs. n. 36/2023, che ha rimesso ad AGID la definizione delle regole tecniche e delle modalità di certificazione delle piattaforme, spostando il tema della digitalizzazione dal piano dell’utilizzo degli strumenti a quello della loro conformità.

Le Regole tecniche adottate chiariscono infatti che non tutte le piattaforme possono essere utilizzate, ma solo quelle che dimostrano di possedere requisiti ben definiti sotto il profilo della sicurezza, dell’interoperabilità e della gestione dei dati, in coerenza con l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.

La certificazione non si esaurisce in una verifica iniziale, ma si configura come un processo strutturato che coinvolge più livelli istituzionali e che ha l’obiettivo di accertare il corretto funzionamento della piattaforma lungo l’intero ciclo di vita della procedura, dalla gestione dei flussi informativi fino alla tracciabilità delle operazioni.

Il provvedimento adottato da AGID si inserisce proprio in questa logica, perché rappresenta uno dei passaggi necessari per rendere effettiva la digitalizzazione prevista dal Codice, prevedendo che le piattaforme siano sottoposte a verifiche, aggiornamenti e adeguamenti continui in relazione all’evoluzione normativa e tecnologica.

Questo comporta una conseguenza molto rilevante sul piano operativo, perché la piattaforma non può più essere considerata un elemento neutro o intercambiabile, ma diventa un’infrastruttura qualificata, inserita a pieno titolo nel sistema pubblico digitale, sulla quale si concentrano responsabilità, obblighi di conformità e presidi di controllo che incidono direttamente sulla regolarità delle procedure.

Questo comporta anche che la scelta della piattaforma non può più essere considerata un aspetto tecnico secondario, ma diventa una decisione che incide direttamente sulla responsabilità della stazione appaltante nella gestione dell’intera procedura.

Interoperabilità, sicurezza e tracciabilità come requisiti delle PAD

Entrando nel merito delle Regole tecniche, emerge che la certificazione non riguarda solo la presenza di funzionalità, ma la capacità della piattaforma di operare all’interno dell’ecosistema digitale in modo conforme e controllato.

Una piattaforma di approvvigionamento digitale deve infatti garantire l’interoperabilità con i sistemi ANAC attraverso la piattaforma digitale nazionale dei dati, assicurando la trasmissione delle informazioni in modo sicuro e tracciato, con un sistema che consenta di ricostruire in ogni momento il flusso delle operazioni.

Allo stesso tempo deve assicurare la protezione dei dati, la continuità del servizio e la corretta conservazione delle informazioni, aspetti che incidono direttamente sulla validità degli atti e sulla possibilità di verificarne la correttezza nel tempo.

È su questi requisiti che si misura, in concreto, la conformità di una PAD al sistema delineato dal Codice, ed è proprio a partire da questi elementi che può essere valutata l’effettiva capacità di una piattaforma di supportare le stazioni appaltanti nella gestione digitale delle procedure.

Alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e dalle Regole tecniche adottate da AGID, la verifica della certificazione della piattaforma rappresenta un passaggio essenziale per le stazioni appaltanti, che possono fare riferimento al Registro delle piattaforme certificate messo a disposizione da ANAC.

Il dato assume particolare rilievo perché la presenza nel registro ANAC attesta che la piattaforma è in grado di garantire i requisiti richiesti in termini di interoperabilità con la BDNCP e con la piattaforma digitale nazionale dei dati, oltre che i necessari livelli di sicurezza, tracciabilità e gestione dei flussi informativi.

Come funziona una PAD certificata: un esempio concreto, la piattaforma Net4market

All’interno di questo quadro, illustrare il funzionamento di una piattaforma certificata consente di comprendere in che modo una PAD si inserisce operativamente nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.

Un esempio concreto è rappresentato dalla piattaforma Net4market, iscritta tra le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti e tra le prime ad avere ottenuto la certificazione prevista dal sistema delineato da ANAC e dalle regole tecniche AGID.

Una piattaforma come Net4market consente alle stazioni appaltanti di gestire in ambiente digitale tutte le fasi del ciclo di vita del contratto, dalla gestione dell’albo fornitori e delle procedure di gara fino alle attività di affidamento e controllo, mantenendo la coerenza con il modello delineato dal Codice dei contratti.

La gestione delle procedure avviene in un ambiente unico, nel quale la stazione appaltante può organizzare l’albo fornitori, predisporre la documentazione di gara, gestire le fasi di pubblicazione, ricezione e valutazione delle offerte e costruire progressivamente il fascicolo digitale della procedura, con un flusso continuo di dati che vengono trasmessi ai sistemi ANAC attraverso i meccanismi di interoperabilità previsti dal Codice.

Questo modello operativo consente inoltre di ridurre la frammentazione delle attività amministrative, evitando il ricorso a molteplici ambienti separati per la gestione delle diverse fasi procedurali e favorendo una maggiore continuità operativa per gli uffici coinvolti. La concentrazione delle attività in un unico ecosistema digitale contribuisce infatti a semplificare le attività quotidiane delle stazioni appaltanti, attraverso l’accesso ai servizi interoperabili collegati al ciclo digitale dei contratti pubblici, riducendo così passaggi operativi ripetitivi e rendendo più lineare la gestione delle informazioni e delle verifiche richieste dal sistema, anche grazie alla tracciabilità delle operazioni svolte sulla piattaforma.

All’interno di questi ambienti, infatti, ogni operazione viene tracciata e associata a un soggetto identificato, consentendo di ricostruire l’intero iter della procedura e di garantire la coerenza tra le attività svolte sulla piattaforma e le informazioni rese disponibili nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Allo stesso tempo, la piattaforma supporta anche le fasi successive all’aggiudicazione, consentendo di gestire l’affidamento e il controllo dell’esecuzione del contratto in continuità con le fasi precedenti, evitando la frammentazione dei dati e mantenendo un unico ambiente digitale di riferimento.

È proprio in questa integrazione tra funzionalità operative e requisiti di interoperabilità, sicurezza e tracciabilità che si coglie il valore di una PAD certificata, che non si limita a gestire le gare ma consente alle stazioni appaltanti di operare all’interno del sistema digitale delineato dal D.Lgs. n. 36/2023.

In un sistema caratterizzato da una crescente complessità e da una sempre maggiore integrazione tra gestione della procedura, interoperabilità e circolazione del dato, alcune realtà che dispongono di PAD certificate, come Net4market nell’esempio già richiamato, tendono inoltre ad affiancare le stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nell’utilizzo della piattaforma, anche attraverso servizi di assistenza qualificata nelle diverse fasi del ciclo digitale di approvvigionamento. Un modello operativo che può contribuire a rendere più lineare e tempestiva la gestione delle procedure, favorendo continuità operativa ed efficienza dell’azione amministrativa, in coerenza con i principi richiamati dall’articolo 1 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Nel nuovo assetto delineato dal Codice, il tema non è dunque contrapporre tra loro i diversi strumenti digitali, ma verificare che le piattaforme utilizzate dalle stazioni appaltanti siano effettivamente inserite nel sistema di certificazione, interoperabilità, tracciabilità e gestione del dato previsto per il ciclo di vita dei contratti pubblici. In questa prospettiva, le PAD certificate rappresentano uno degli strumenti attraverso cui l’attività amministrativa può svolgersi in coerenza con le regole del nuovo ecosistema digitale, contribuendo al tempo stesso a rendere più efficienti e lineari i processi operativi delle stazioni appaltanti.