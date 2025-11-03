Parte ufficialmente il nuovo Avviso pubblico “Risorse in Comune”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Consip, Invitalia e Formez PA.

L’iniziativa, finanziata nell’ambito del PNRR – Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3 “Competenze e capacità amministrativa”, mette a disposizione 100 milioni di euro per sostenere il percorso di trasformazione digitale e organizzativa dei Comuni italiani con popolazione compresa tra 5.000 e 25.000 abitanti.

Risorse in Comune: il nuovo bando PNRR per le PA

Obiettivi del Ministero sono il rafforzamento delle strutture interne delle amministrazioni e il miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini, favorendo processi più snelli, tempi più rapidi e una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.

L’Avviso rappresenta una concreta opportunità per gli enti locali di dimensioni medio-piccole, spesso penalizzati da carenze strutturali e difficoltà di accesso alle tecnologie.

Attraverso il bando, i Comuni potranno accedere a contributi destinati a:

acquisto di hardware e software innovativi , per l’automazione dei processi e l’integrazione delle piattaforme digitali;

, per l’automazione dei processi e l’integrazione delle piattaforme digitali; introduzione di arredi e soluzioni ergonomiche negli spazi di lavoro, finalizzate a migliorare il benessere organizzativo;

negli spazi di lavoro, finalizzate a migliorare il benessere organizzativo; adozione di modelli organizzativi moderni, orientati alla valorizzazione del capitale umano e alla riqualificazione degli ambienti operativi.

L’iniziativa punta a una trasformazione culturale della pubblica amministrazione. Digitalizzare, infatti, non significa soltanto informatizzare procedure, ma sviluppare competenze, riorganizzare i flussi decisionali e migliorare la relazione tra uffici, cittadini e imprese.

In questo senso, “Risorse in Comune” rappresenta un passaggio operativo verso una PA più smart, inclusiva e sostenibile, in grado di sfruttare pienamente le tecnologie digitali per:

ridurre tempi e costi dei procedimenti;

semplificare la comunicazione interna ed esterna;

aumentare la trasparenza amministrativa;

favorire il lavoro collaborativo e la condivisione delle conoscenze.

Modalità di adesione e strumenti di supporto

I Comuni interessati potranno presentare adesione sulla piattaforma “Lavoro Pubblico | Risorse in Comune” a partire dal 30 ottobre e fino al 10 dicembre 2025.

Tutta la documentazione, i modelli e le istruzioni operative sono disponibili online, con procedure semplificate e piena interoperabilità con i sistemi già in uso alle amministrazioni locali.

Per garantire un accompagnamento costante, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inoltre attivato SharePA, la nuova piattaforma di collaborazione dedicata alle amministrazioni italiane.

Realizzata con il supporto di Invitalia, SharePA consentirà di condividere buone pratiche, esperienze e strumenti, creando una rete di confronto e crescita tra enti.