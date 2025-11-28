mapei istituzionale
mapei partner per la progettazione
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
mapei system mapenet

Digitalizzazione dei SUE: nuovo Avviso PNRR per l’adeguamento alle specifiche nazionali

Aperta la seconda finestra per Comuni in forma associata, Regioni e Province autonome. Ecco come aderire e per quali interventi

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 28/11/2025

La digitalizzazione degli Sportelli Unici per l’Edilizia è diventata, negli ultimi anni, uno dei fronti più delicati nei rapporti tra professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione. L’accesso telematico alle procedure, la gestione integrata dei titoli edilizi e la coerenza con la normativa nazionale sono ormai elementi imprescindibili per garantire certezza, tracciabilità e uniformità.

In questo solco si inserisce la pubblicazione, sulla piattaforma PA digitale 2026, del secondo Avviso pubblico per il finanziamento dell’adeguamento dei SUE alle Specifiche tecniche di interoperabilità, pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Digitalizzazione SUE: nuovo avviso per Comuni in forma associata

L’iniziativa si inserisce nella Missione 1, Componente 1 del PNRR, dedicata alla digitalizzazione della PA. L’obiettivo del Sub-investimento 2.2.3 è quello di portare i sistemi SUE su un livello di interoperabilità nazionale, superando le attuali disomogeneità e assicurando l’integrazione con gli altri sportelli e con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Non si tratta semplicemente di “informatizzare” una procedura, ma di garantire che ogni Comune, singolo o in forma associata, utilizzi piattaforme in grado di dialogare fra loro attraverso flussi, interfacce e standard prestabiliti.

Ne deriva una semplificazione strutturale, che risponde sia alle prescrizioni della Direttiva Servizi 2006/123/CE, sia alle previsioni del d.P.R. n. 380/2001, che individua nel SUE il punto di accesso unico per l’intero ciclo del titolo edilizio.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENTI LOCALI Enti Locali Semplificazione edilizia PNRR Digitalizzazione

Documenti Allegati

INDICE

1
Digitalizzazione dei SUE: nuovo Avviso PNRR per l’adeguamento alle specifiche nazionali
2
Destinatari, risorse disponibili e interventi finanziabili
3
Requisiti di ammissibilità e tempistiche operative
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 26/11/2025
Abusi edilizi e Salva Casa: la nuova sanatoria è la vera rivoluzione di cui quasi nessuno parla
2
EDILIZIA - 27/11/2025
Condono edilizio 2026: cosa prevedono davvero gli emendamenti alla Legge di Bilancio
3
FISCO E TASSE - 25/11/2025
Bonus ristrutturazioni, diritto reale e usufrutto: il coniuge non proprietario può detrarre al 50%?
4
EDILIZIA - 24/11/2025
Testo Unico Edilizia e Salva Casa: gli interventi della giurisprudenza amministrativa nel 2025
5
EDILIZIA - 21/11/2025
Costruzione abusiva e reato edilizio: la Cassazione su ultimazione lavori e prescrizione
6
EDILIZIA - 26/11/2025
Conto Termico 3.0 vs Detrazioni Fiscali 2026: cosa conviene per gli edifici residenziali