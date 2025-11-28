Digitalizzazione dei SUE: nuovo Avviso PNRR per l’adeguamento alle specifiche nazionali

La digitalizzazione degli Sportelli Unici per l’Edilizia è diventata, negli ultimi anni, uno dei fronti più delicati nei rapporti tra professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione. L’accesso telematico alle procedure, la gestione integrata dei titoli edilizi e la coerenza con la normativa nazionale sono ormai elementi imprescindibili per garantire certezza, tracciabilità e uniformità.

In questo solco si inserisce la pubblicazione, sulla piattaforma PA digitale 2026, del secondo Avviso pubblico per il finanziamento dell’adeguamento dei SUE alle Specifiche tecniche di interoperabilità, pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Digitalizzazione SUE: nuovo avviso per Comuni in forma associata

L’iniziativa si inserisce nella Missione 1, Componente 1 del PNRR, dedicata alla digitalizzazione della PA. L’obiettivo del Sub-investimento 2.2.3 è quello di portare i sistemi SUE su un livello di interoperabilità nazionale, superando le attuali disomogeneità e assicurando l’integrazione con gli altri sportelli e con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Non si tratta semplicemente di “informatizzare” una procedura, ma di garantire che ogni Comune, singolo o in forma associata, utilizzi piattaforme in grado di dialogare fra loro attraverso flussi, interfacce e standard prestabiliti.

Ne deriva una semplificazione strutturale, che risponde sia alle prescrizioni della Direttiva Servizi 2006/123/CE, sia alle previsioni del d.P.R. n. 380/2001, che individua nel SUE il punto di accesso unico per l’intero ciclo del titolo edilizio.