Quando un diniego di permesso di costruire può dirsi davvero motivato? È sufficiente richiamare una norma di piano, senza spiegare dove e perché il progetto non sarebbe conforme?

E cosa succede quando l’amministrazione chiede integrazioni, apre un contraddittorio e poi chiude il procedimento prima ancora che i termini assegnati siano scaduti?

Sono situazioni da non sottovalutare, perché se è vero che il Comune non dispone di margini di discrezionalità, è altrettanto vero che il diniego non può risolversi in un rinvio generico alle norme di piano, né tantomeno in una motivazione che non consenta al tecnico di capire dove l’intervento si sarebbe posto in contrasto con la disciplina urbanistica.

Su questo punto è intervenuto chiaramente il TAR Campania, sez. Napoli, con la sentenza del 2 febbraio 2026, n. 699, affrontando un caso emblematico di diniego fondato su una motivazione solo apparente e su un contraddittorio procedimentale interrotto senza spiegazioni, offrendo indicazioni di grande interesse operativo per chi lavora quotidianamente con SUAP, permessi di costruire e norme tecniche di attuazione.

Permesso di costruire: quando la motivazione del diniego non è sufficiente

La controversia prende avvio dalla presentazione di un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di ampliamento in ambito produttivo, qualificato come capannone destinato a funzioni di servizio, all’interno di un’area urbanisticamente classificata come zona industriale.

L’istanza veniva istruita dal SUAP che, in una prima fase, aveva richiesto un’integrazione documentale di modesta entità, assegnando al richiedente un termine di trenta giorni per provvedere. Un passaggio che lasciava intendere la prosecuzione ordinaria del procedimento e la possibilità di superare eventuali criticità istruttorie.

A distanza di pochi giorni, però, prima ancora dello spirare del termine concesso, l’amministrazione aveva adottato un provvedimento di segno opposto, ddichiarando l’istanza irricevibile e inefficace. Il diniego veniva motivato facendo riferimento, da un lato, a una presunta “assoluta carenza documentale” e, dall’altro, a un generico contrasto dell’intervento con le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico.

Il provvedimento non specificava però quale profilo della disciplina di piano risultasse violato, né chiariva se il rigetto fosse fondato su ragioni meramente istruttorie o su una valutazione di merito dell’intervento proposto. In sostanza, restava incerto se l’istanza fosse stata respinta perché incompleta o perché urbanisticamente non conforme.

Su queste basi veniva proposto ricorso, contestando sia il difetto di motivazione, sia la violazione delle garanzie partecipative, con particolare riferimento all’interruzione immotivata del contraddittorio procedimentale avviato dall’amministrazione.

Quadro normativo di riferimento

La vicenda esaminata dal TAR Campania si colloca all’incrocio tra disciplina del permesso di costruire e principi generali dell’azione amministrativa, in particolare quelli che regolano l’istruttoria e la motivazione dei provvedimenti negativi.

Dal punto di vista edilizio, il riferimento è l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire. La norma configura il titolo come atto vincolato: la valutazione dell’amministrazione deve limitarsi alla verifica di conformità dell’intervento alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti. Proprio per questo, il diniego non può essere arbitrario, ma deve essere il risultato di un confronto puntuale tra progetto e norme di piano.

A questo si affiancano i principi generali della legge n. 241/1990.

In particolare:

l’ art. 3 impone che ogni provvedimento amministrativo sia motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;

impone che ogni provvedimento amministrativo sia motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; l’ art. 10-bis introduce il preavviso di rigetto, quale strumento di partecipazione procedimentale, volto a consentire al privato di interloquire prima dell’adozione di un provvedimento negativo;

introduce il preavviso di rigetto, quale strumento di partecipazione procedimentale, volto a consentire al privato di interloquire prima dell’adozione di un provvedimento negativo; l’art. 21-octies, infine, consente di escludere l’annullabilità di alcuni vizi procedimentali solo quando sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Sul piano urbanistico, assume rilievo la struttura delle norme tecniche di attuazione, soprattutto quando – come accade frequentemente nelle zone produttive – esse risultano articolate in più commi e disciplinano profili differenti: tipologie di intervento ammesse, parametri dimensionali, condizioni dell’edificato esistente, requisiti funzionali.

In questo contesto, il semplice richiamo formale a una disposizione di piano non è sufficiente: l’amministrazione è tenuta a chiarire quale specifica prescrizione urbanistica risulti violata e in che modo l’intervento progettato se ne discosti.

È su questo equilibrio tra vincolatezza del potere, obbligo di motivazione e corretto utilizzo del contraddittorio procedimentale che si innesta il ragionamento sviluppato dal TAR, come vedremo nel paragrafo successivo.

L’analisi del TAR

Spiega il TAR che il provvedimento impugnato, pur formalmente motivato, risultava sostanzialmente privo di una motivazione intelligibile.

L'inefficacia del provvedimento senza motivazione

L’amministrazione aveva infatti richiamato in modo generico una disposizione delle norme tecniche di attuazione senza chiarire quale specifico profilo dell’intervento risultasse incompatibile con la disciplina urbanistica.

Secondo il giudice, questa modalità argomentativa non consente al destinatario del provvedimento di comprendere le ragioni effettive del diniego, né di verificare se il rigetto dipenda:

dalla tipologia dell’intervento ;

; dal superamento dei parametri dimensionali ;

; oppure da profili legati allo stato legittimo dell’edificio preesistente.

In presenza di una norma articolata in più commi e riferita a fattispecie differenti, il rinvio indistinto all’intero articolo si traduce in una motivazione meramente apparente, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 3 della legge n. 241/1990.

Il TAR ha poi valorizzato un ulteriore elemento, spesso sottovalutato nella prassi: la contraddittorietà dell’azione amministrativa. L’ente aveva inizialmente riconosciuto l’esistenza di una carenza documentale sanabile, avviando un contraddittorio e concedendo un termine per le integrazioni. A distanza di pochi giorni, però, aveva dichiarato l’istanza irricevibile, senza attendere lo spirare del termine e senza spiegare le ragioni dell’improvviso mutamento di impostazione.

Questo passaggio è centrale perché incide direttamente sulla qualificazione del potere esercitato. Come chiarisce il TAR, il permesso di costruire è certamente un atto vincolato, ma ciò non legittima un diniego immotivato o motivato in modo contraddittorio. Anzi, proprio la vincolatezza del titolo rende ancora più stringente l’obbligo di esplicitare il percorso logico che ha condotto alla decisione negativa.

In questo solco si colloca anche il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il diniego del permesso di costruire è legittimo solo quando sia chiaramente fondato su specifiche e riconoscibili prescrizioni urbanistiche, mentre è illegittimo quando tale collegamento risulti assente o solo evocato.

Preavviso di rigetto e natura non “ciecamente” vincolata del potere

Allo stesso modo, il TAR ha confermato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ribadendo il principio ormai consolidato secondo cui l’omissione del preavviso di rigetto non comporta automaticamente l’illegittimità del provvedimento quando il diniego discende da una applicazione rigidamente vincolata delle previsioni di piano, tale da non lasciare alcuno spazio a valutazioni alternative.

Nel caso esaminato, questa condizione non ricorreva, in quanto l’amministrazione:

avviato un contraddittorio procedimentale;

richiesto integrazioni documentali;

dimostrato, con il proprio stesso comportamento, che l’esito del procedimento non era predeterminato in modo assoluto.

In una simile situazione, l’esplicitazione preventiva delle ragioni ostative avrebbe potuto consentire un confronto effettivo sulla corretta interpretazione della norma urbanistica e, almeno in astratto, condurre anche a un esito diverso del procedimento.

Per questo motivo, il TAR ha escluso l’applicazione dell’art. 21-octies e ha ritenuto il vizio procedimentale sostanzialmente rilevante, concorrendo all’annullamento del provvedimento impugnato.

Conclusioni

Il ricorso è stato accolto e il diniego di permesso di costruire è stato annullato.

Il carattere vincolato del permesso di costruire non attenua l’obbligo di motivazione, ma lo rafforza. Un diniego è legittimo solo se consente di ricostruire con chiarezza il percorso logico seguito dall’amministrazione e di individuare la specifica prescrizione urbanistica ritenuta violata. Il richiamo indistinto a una norma di piano complessa e articolata non soddisfa questo requisito.

Allo stesso tempo va prestata attenzione alla coerenza dell’azione amministrativa. L’avvio di un contraddittorio procedimentale, mediante richiesta di integrazioni, crea un affidamento procedimentale minimo che non può essere disatteso senza una motivazione puntuale. Interrompere il procedimento prima dello spirare dei termini assegnati espone il provvedimento a un evidente vizio di legittimità.

Si tratta di un aspetto che si riverbera anche sul piano delle garanzie partecipative, evidenziando come l’assenza del preavviso di rigetto non sia sempre irrilevante. Quando l’amministrazione dimostra, con il proprio comportamento, che l’esito del procedimento non è rigidamente predeterminato, il contraddittorio assume un ruolo sostanziale e non meramente formale. In questi casi, la sua omissione non può essere sanata facendo leva sull’art. 21-octies della legge n. 241/1990, richiamando piuttosto le Amministrazioni a maggiore rigore, chiarezza e coerenza nell’azione.