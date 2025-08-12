DIP e contratti di manutenzione: obbligo anche con PFTE semplificato

Analizziamo quando e perché il Documento di Indirizzo alla Progettazione è necessario, alla luce dell’art. 3 e dell’art. 6 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, anche nei casi di progetti di fattibilità tecnico-economica in forma semplificata.