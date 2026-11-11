Il recepimento della Direttiva Case Green resta una questione ancora aperta per il settore delle costruzioni italiano. Il termine del 29 maggio 2026 è trascorso senza che l’Italia completasse l’adeguamento alla Direttiva (UE) 2024/1275 e, mentre si attende la definizione del quadro nazionale, progettisti e imprese chiedono di conoscere gli strumenti con cui sarà possibile programmare gli interventi di riqualificazione energetica nei prossimi anni.

Se ne è parlato nel corso dell’evento di presentazione dei risultati della terza edizione dell’indagine sulla sostenibilità in edilizia promossa da Cortexa, che nelle rilevazioni condotte tra il 2024 e il 2026 ha coinvolto complessivamente oltre 1.300 progettisti italiani.

Direttiva Case Green: il recepimento italiano e la richiesta di un piano nazionale

La Direttiva EPBD IV, entrata in vigore il 28 maggio 2024, ha fissato un percorso di progressiva riduzione dei consumi energetici e delle emissioni degli edifici, con l’obiettivo di arrivare alla decarbonizzazione del patrimonio immobiliare europeo entro il 2050.

Il termine generale per il recepimento era fissato al 29 maggio 2026. Il successivo 15 luglio, la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri per il mancato recepimento integrale delle disposizioni della direttiva.

Per quanto riguarda l’Italia, il percorso normativo è ancora in corso. L’8 ottobre 2026, rispondendo a un’interrogazione parlamentare, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha precisato che il Ministero aveva trasmesso una proposta di principi e criteri direttivi da inserire nella legge di delegazione europea 2026, avviando contemporaneamente le attività per predisporre il decreto legislativo di recepimento.

È in questo contesto che Cortexa chiede di utilizzare la legge di delegazione europea 2026 per definire una strategia nazionale accompagnata da strumenti finanziari e requisiti di qualità degli interventi: «L’Italia deve scegliere se governare la riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare oppure subirne costi, ritardi, ricadute sui cittadini, specialmente sui più fragili, e perdita di competitività», ha dichiarato Filippo Colonna, Presidente di Cortexa.

Secondo Colonna, il recepimento dovrebbe rappresentare l’occasione per costruire una politica energetica di lungo periodo, superando il ricorso a misure temporanee e continue modifiche delle agevolazioni.

La richiesta riguarda anche il futuro Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, previsto dall’articolo 3 della direttiva, la cui prima versione definitiva dovrà essere trasmessa alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2026.

Sondaggio Cortexa 2026: cosa chiedono i progettisti per la riqualificazione energetica

L’indagine restituisce il punto di vista di professionisti impegnati nella progettazione degli interventi di riqualificazione energetica, prevalentemente ingegneri, architetti e geometri.

Oltre il 67% degli intervistati considera il mancato recepimento della EPBD IV un’opportunità persa per il mercato delle costruzioni e per la sostenibilità del patrimonio edilizio.

Le difficoltà segnalate riguardano soprattutto la programmazione degli interventi: il 63% segnala l’assenza di un piano di incentivi fiscali di lungo periodo, il 59% chiede stabilità delle norme e dei provvedimenti, il 52% ritiene necessaria una formazione specifica per i progettisti, mentre il 46% indica la formazione delle imprese come una priorità.

Gli interventi di riqualificazione richiedono investimenti spesso significativi, mentre proprietari e condomìni devono poter valutare la sostenibilità economica delle opere prima di avviarne la progettazione. L’incertezza sulle agevolazioni disponibili negli anni successivi rende più difficile programmare gli investimenti, soprattutto quando interessano interi edifici e richiedono il coordinamento di più soggetti.

Cappotto termico e Direttiva Case Green: i risultati del sondaggio

Una parte del sondaggio è dedicata al Sistema a Cappotto, soluzione di isolamento termico esterno sulla quale si concentra l’attività dell’associazione promotrice.

Secondo i risultati, oltre l’84% dei progettisti indica il cappotto termico come l’intervento di efficientamento energetico proposto più frequentemente ai committenti, mentre oltre il 76% lo ritiene determinante per ridurre le dispersioni e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della EPBD IV.

Il 72% considera le certificazioni disponibili uno dei principali criteri di scelta del sistema, mentre oltre il 58% vorrebbe poter accedere a un elenco di imprese esperte e formate per la posa, con un incremento di sette punti percentuali rispetto al 2025.

Dalle risposte emerge una crescente attenzione alla qualità degli interventi, che non dipende soltanto dalle prestazioni dei materiali utilizzati, ma anche dalla progettazione, dalla compatibilità dei componenti e dalle modalità di posa. Per i sistemi di isolamento termico a cappotto, i riferimenti tecnici comprendono la UNI/TR 11715, relativa alla progettazione e posa in opera, e la UNI 11716, dedicata alla certificazione delle competenze dei posatori.

Va comunque ricordato che la EPBD IV non impone il cappotto termico come soluzione obbligatoria, ma definisce obiettivi di prestazione energetica perseguibili attraverso differenti interventi sull’involucro, sugli impianti e sulle fonti rinnovabili, in funzione delle caratteristiche degli immobili.

Energy Efficiency First: il ruolo dell'involucro edilizio nell'efficienza energetica

Il principio dell’Energy Efficiency First, richiamato dalla normativa europea e posto da Cortexa alla base della propria proposta, è stato un altro degli argomenti al centro dell’evento. L’impostazione consiste nel valutare prioritariamente le possibilità di riduzione dei fabbisogni energetici, evitando consumi non necessari e dimensionando gli impianti rispetto alle prestazioni dell’edificio.

In questa prospettiva, l’isolamento dell’involucro può contribuire alla riduzione delle dispersioni termiche, migliorando il comfort interno e diminuendo l’energia richiesta per il riscaldamento e il raffrescamento. La scelta degli interventi deve però derivare da una valutazione energetica complessiva, considerando caratteristiche costruttive, condizioni climatiche, utilizzo dell’immobile e rapporto tra costi e benefici, così da individuare la combinazione più appropriata tra interventi sull’involucro e sugli impianti.

Direttiva Case Green: quanto ne sanno i proprietari immobiliari?

Un altro risultato riguarda il livello di conoscenza della Direttiva Case Green da parte dei proprietari immobiliari.

Secondo oltre il 60% dei progettisti intervistati, i committenti non sarebbero affatto informati sui contenuti della EPBD IV. Si tratta di una valutazione indiretta, espressa dai professionisti sulla base dei rapporti con la clientela, ma che segnala la necessità di accompagnare il recepimento con un’attività informativa rivolta ai cittadini.

Dalle risposte emerge inoltre che il comfort abitativo rappresenta la prima motivazione indicata dai committenti per scegliere un intervento di isolamento a cappotto, con una quota superiore al 33%, seguita dalla riduzione delle spese energetiche, indicata nel 25% dei casi.

La riqualificazione viene quindi percepita anche in relazione alla qualità dell’abitare, un aspetto particolarmente rilevante per gli immobili meno efficienti e per le famiglie che incontrano maggiori difficoltà nel sostenere i costi energetici.

Riqualificazione energetica degli edifici pubblici: investimenti e competenze

Il confronto di Milano ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, delle professioni e delle imprese, con interventi dedicati alle ricadute economiche e sociali della riqualificazione.

Fabio Bottero, Assessore all’edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano, ha ricordato che l’efficientamento degli immobili pubblici costituisce una componente delle politiche abitative, soprattutto quando riguarda edifici occupati da nuclei familiari economicamente vulnerabili. Per dare continuità agli interventi programmati dai Comuni occorrono, secondo Bottero, finanziamenti nazionali ed europei capaci di integrare le risorse locali.

Emanuele Ferraloro, Presidente di Federcostruzioni, ha sottolineato il legame tra riqualificazione energetica, riduzione della dipendenza dall’approvvigionamento estero e politica industriale delle costruzioni, richiamando la necessità di incentivi duraturi ed economicamente sostenibili.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema delle competenze professionali. Caterina Parrello, Vicepresidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano, ha evidenziato la necessità di integrare conoscenze architettoniche, ingegneristiche e impiantistiche, riconoscendo al tempo stesso il valore della progettazione e della formazione continua.