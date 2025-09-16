Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Direttiva Green: in vigore il nuovo Regolamento UE per il trasferimento dei dati energetici degli edifici

Il provvedimento nella GUUE: dal 2027 gli Stati membri dovranno trasmettere annualmente i dati sugli APE, le ispezioni e i passaporti di ristrutturazione all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE

di Redazione tecnica - 16/09/2025

La Direttiva (UE) 2024/1275, nota come “EPBD IV” o “Direttiva Green”, sarà pienamente operativa a fine maggio 2026, prevedendo un insieme di obblighi che ridisegnano la governance della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio europeo.

Tra le principali novità figurano:

  • l’introduzione di standard minimi di prestazione energetica (art. 9 e allegato III);
  • la progressiva eliminazione degli edifici meno efficienti;
  • la possibilità di monitorare i progressi verso gli obiettivi europei di decarbonizzazione;
  • la creazione di banche dati nazionali sugli attestati di prestazione energetica (APE), ispezioni e passaporti di ristrutturazione (art. 22, par. 1, Direttiva 2024/1275);
  • l’obbligo per gli Stati membri di trasferire tali dati all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE almeno una volta l’anno (art. 22, par. 5).

Comunicazione dati energetici edifici: il Regolamento UE

In questo quadro si inserisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1328 del 30 giugno 2025, che, ai sensi dell’art. 22, par. 6 della Direttiva Green, stabilisce i modelli comuni e le specifiche tecniche per garantire un flusso strutturato e comparabile di informazioni.

Dal punto di vista operativo:

  • entro maggio 2026 gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva (UE) 2024/1275 e adeguare i regimi di certificazione;
  • entro marzo 2027 dovranno inviare i primi dati all’Osservatorio europeo (art. 3);
  • i professionisti dovranno familiarizzare con i nuovi indicatori richiesti negli APE e nei passaporti di ristrutturazione (artt. 5 e 7), che diventeranno parte integrante della documentazione tecnica.

L’obiettivo è passare da una logica di semplice adempimento formale a un sistema di monitoraggio dinamico, comparabile e trasparente, in cui ogni APE e ogni passaporto di ristrutturazione contribuiscono alla mappa europea della transizione energetica in edilizia.

INDICE

1
Direttiva Green: in vigore il nuovo Regolamento UE per il trasferimento dei dati energetici degli edifici
2
Struttura del Regolamento (UE) 2025/1328
3
Informazioni da trasmettere
4
Calendario e procedure di trasferimento dati
5
Impatti per professionisti e amministrazioni
