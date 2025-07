Direttiva Green: un’occasione persa per rilanciare la riqualificazione energetica

L’esclusione della direttiva (UE) 2024/1275 (Energy Performance of Bulidings Directive, nota come “Direttiva Green”) dal disegno di legge di Delegazione europea 2025, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2025, rappresenta un chiaro arretramento rispetto agli impegni assunti dall’Italia in ambito comunitario.

Direttiva Green, nessun segnale dal Governo: l'allarme di professionisti e imprese

A denunciarlo è il Tavolo interassociativo “Un patrimonio da salvare”, iniziativa promossa da 30 realtà rappresentative della filiera edile, del mondo professionale e delle associazioni dei consumatori: AEM - Associazione Energy Managers, AiCARR, AIPE, Altroconsumo, ANACI Milano, Anfit, ANING - Associazione Nazionale Ingegneri, Anit, ANPE – Associazione Poliuretano Espanso rigido, ARSE, Assocond CO.NA.FI, Assovernici, Gruppo pitture e vernici Federchimica-Avisa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Cortexa– Eccellenza nel Sistema a Cappotto, Energiesprong Italia, Federcomated, Federazione Filiera Legno, F.I.V.R.A., ISI Ingegneria Sismica Italiana, Legambiente, Kyoto Club, Rete Professioni Tecniche, Renovate Italy, Rete Irene, SBA -Smart Buildings Alliance for Smart Cities ETS.

Il mancato inserimento della direttiva nel provvedimento di recepimento annuale è interpretato come una precisa scelta politica, che rischia di vanificare gli sforzi compiuti negli ultimi anni per favorire la riqualificazione energetica degli edifici, in coerenza con gli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione Europea.