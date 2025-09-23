Direttore dei lavori responsabile per i difetti nelle impermeabilizzazioni

Tre diversi tribunali, la scorsa settimana, si sono pronunciati sul delicato tema delle responsabilità del direttore dei lavori. In particolare, le decisioni hanno riguardato difetti di impermeabilizzazione degli edifici, ribadendo la responsabilità del direttore ogniqualvolta sia accertato che egli non abbia svolto un’adeguata attività di controllo nelle fasi esecutive, oppure abbia omesso di fornire i necessari dettagli progettuali nei casi in cui rivesta anche il ruolo di progettista dell’opera.

Si arricchisce così di ulteriori tasselli il già ampio mosaico giurisprudenziale in materia di responsabilità professionali del direttore dei lavori: un incarico che deve essere svolto nella piena consapevolezza del proprio ruolo, attraverso una costante attività di verifica delle lavorazioni, anche di quelle solo apparentemente marginali. È indispensabile lasciare sempre traccia scritta del proprio operato e, ove necessario, ricorrere agli strumenti dell’ordine di servizio e della sospensione dei lavori.

Il direttore dei lavori deve verificare se l’impresa applica alla lettera la scheda tecnica del prodotto

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 994 del 10 settembre 2025, ha esaminato una vicenda relativa ai lavori di impermeabilizzazione del terrazzo condominiale di un fabbricato, affidati a un’impresa e diretti da un architetto. A pochi mesi dalla conclusione, il condominio segnalava difetti evidenti: scricchiolii, fessurazioni e infiltrazioni, dovuti a uno strato impermeabilizzante posato con spessori nettamente inferiori a quelli prescritti. Le perizie tecniche hanno confermato che l’opera non era stata eseguita a regola d’arte, imponendo la completa rifacitura dell’impermeabilizzazione.

Il giudice ha ritenuto responsabile l’impresa per l’errata posa, ma ha individuato una concorrente responsabilità anche in capo al direttore dei lavori. Secondo il Tribunale, infatti, questi avrebbe dovuto rilevare, al progredire dell’opera o perlomeno prima del collaudo, la conformità alle regole dell’arte dello spessore dello strato impermeabilizzante posato dall’appaltatrice.

Non può costituire esimente – ha chiarito il giudice – la circostanza che sia stato utilizzato un prodotto in astratto di qualità superiore, se poi ne è stata impiegata una quantità insufficiente a garantire la tenuta.

La Corte ha respinto la tesi del CTU, che aveva escluso la responsabilità del direttore sostenendo che lo spessore inadeguato fosse rilevabile solo dopo le fessurazioni: “il direttore dei lavori avrebbe potuto e dovuto verificare […] se l’impresa stesse applicando un idoneo quantitativo di prodotto impermeabilizzante, in conformità ai parametri indicati nella scheda tecnica del prodotto (due mani per uno spessore totale minimo da 3 mm fino ad un massimo di 4 mm, anziché il minor strato posato dalla ditta convenuta) o comunque dettati dalle regole dell’arte”.

Per il giudice, il controllo dei materiali non può prescindere dal controllo delle quantità, tanto più trattandosi di un lavoro che aveva come oggetto principale proprio l’impermeabilizzazione. Il Tribunale ha quindi dichiarato la responsabilità solidale dell’impresa e del direttore dei lavori, condannandoli al risarcimento in favore del condominio.