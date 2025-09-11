Direttore lavori responsabile penalmente se non comunica la violazione al dirigente dell’ufficio comunale

Con la sentenza n. 19871 del 28 maggio 2025, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un gruppo di proprietari e al direttore dei lavori per opere realizzate in totale difformità rispetto al progetto autorizzato.

Nel caso concreto, il piano cantinato previsto come interrato era stato trasformato in un volume fuori terra, completo di bucature per porte e finestre. Il direttore dei lavori, indicato come tale negli atti depositati al Genio Civile, sosteneva di non avere mai ricevuto una lettera formale di incarico e che la successiva sospensione delle opere avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità.

La Cassazione ha respinto tali argomentazioni, affermando che «la circostanza che non si sia dato corso alla formalizzazione di una lettera di incarico è assolutamente ininfluente, in quanto ciò che conta è che, per l’amministrazione preposta al controllo, fosse presente una figura professionale in grado di accertare, nella fase di esecuzione, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato».

Di conseguenza, la responsabilità del tecnico non poteva considerarsi esclusa, essendo egli formalmente individuato come direttore dei lavori e dunque tenuto a vigilare e a denunciare le difformità riscontrate.

Il quadro normativo e il dovere del direttore dei lavori

Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 29 del d.P.R. 380/2001, che definisce gli obblighi e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell’attività edilizia. La norma stabilisce che «il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili […] della conformità delle opere […] unitamente al direttore dei lavori». Tuttavia, lo stesso articolo prevede una specifica causa di esonero: «il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa». Nei casi più gravi, di totale difformità o di variazione essenziale, «il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente». È quindi chiaro che non è sufficiente sospendere i lavori o allontanarsi dal cantiere per evitare conseguenze penali: l’unico modo per liberarsi da responsabilità è adempiere puntualmente all’onere di segnalazione e, quando necessario, formalizzare la rinuncia. La Corte ha richiamato precedenti consolidati secondo cui «l’assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico» (Cass., Sez. III, n. 7406/2015).