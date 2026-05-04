Direzione lavori, contabilità e SAL: il pagamento nasce da una filiera tecnica tracciabile

Nel ciclo di vita di un appalto pubblico, la contabilità dei lavori viene spesso percepita come una fase prevalentemente amministrativa, fatta di libretti, registri, stati di avanzamento, certificati, fatture, mandati. Una sequenza di atti da predisporre, firmare e trasmettere.

Questa lettura, però, rischia di ridurre la portata reale della funzione contabile. Nella fase esecutiva, la contabilità non è soltanto il luogo in cui si registra quanto è stato eseguito, ma è anche il sistema attraverso il quale il fatto tecnico diventa fatto economico e, successivamente, atto amministrativo di pagamento.

Per questa ragione è corretto parlare di architettura della contabilità, composta da atti collegati tra loro, ciascuno con una funzione specifica e con effetti sulla tenuta complessiva dell’appalto.

Una sequenza che può essere rappresentata così: libretto delle misure → registro di contabilità → SAL → trasmissione al RUP → certificato di pagamento → mandato e pagamento.

Possiamo definire questa catena come la storia economica dell’esecuzione.

Il libretto delle misure: dove nasce il dato contabile

Il primo presidio della contabilità è il libretto delle misure. È qui che la lavorazione eseguita in cantiere viene trasformata in quantità rilevata, descritta e dimostrabile.

Vale la pena evidenziare che una quantità non correttamente rilevata o non sufficientemente documentata non resta un problema confinato al libretto ma, riprendendo il concetto della catena sequenziale, si trasferisce nel registro, si riflette nel SAL, incide sul certificato di pagamento e può riemergere, anche a distanza di tempo, in sede di riserva, conto finale, collaudo o contenzioso.

Il libretto, dunque, non è un semplice supporto di annotazione, ma rappresenta il presidio originario del fatto tecnico.

Perché assolva realmente questa funzione, occorre che le misure siano rilevate in contraddittorio con l’esecutore, annotate con tempestività, sottoscritte nelle finestre temporali corrette e corredate, quando necessario, da figure, profili, sezioni, fotografie, piani quotati o brevi memorie esplicative.

La misura deve poter “parlare da sola”: deve consentire a un terzo, RUP, collaudatore, revisore, consulente tecnico o giudice, di comprendere come si sia arrivati a quel dato numerico senza dover ricostruire ex post ciò che il cantiere non ha documentato nel momento giusto.

Il registro di contabilità: il centro della filiera

Dal libretto delle misure si passa al registro di contabilità, che rappresenta il documento centrale della contabilizzazione dell’opera.

Qui la misura tecnica diventa valore economico: le quantità rilevate vengono ordinate, trascritte e valorizzate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali.

Il registro non ha soltanto una funzione matematica, è anche il documento in cui si fissano le posizioni delle parti: domande dell’esecutore, eventuali contestazioni, deduzioni motivate del Direttore dei Lavori.

Per questo motivo, il registro deve essere alimentato con ordine cronologico, riferimenti chiari e coerenza interna. Ogni partita deve poter essere ricondotta alla misura originaria e alla voce di elenco prezzi applicata. Se questo collegamento manca, la contabilità perde forza probatoria.

Un errore ricorrente consiste nel considerare il registro come un atto derivato e quasi automatico. In realtà, proprio nel passaggio dal libretto al registro si concentrano molte criticità operative quali duplicazioni, descrizioni incoerenti, voci di prezzo non corrette, assenza di riferimenti incrociati, registrazioni tardive.

Il Direttore dei Lavori deve quindi esercitare un controllo reale sui dati, non limitarsi alla trascrizione del dato.

Il SAL: atto di sintesi che abilita il pagamento

Lo Stato di Avanzamento Lavori è l’atto attraverso il quale l’architettura contabile produce un effetto economico concreto, ovvero l’attivazione del pagamento in acconto.

Il SAL non nasce autonomamente, ma si ricava dal registro di contabilità e deve essere coerente con le misure e le registrazioni che lo precedono.

La sua funzione non è quella di riepilogare genericamente l’avanzamento dell’opera, ma di indicare con chiarezza il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti, l’importo da liquidare e il riferimento alle lavorazioni contabilizzate.

Proprio perché abilita il pagamento, il SAL deve essere adottato solo quando le condizioni contrattuali risultano effettivamente raggiunte. Non basta che vi siano lavorazioni eseguite: esse devono essere misurate, registrate, valorizzate e mature ai fini del pagamento.

Qui il ruolo del Direttore dei Lavori diventa particolarmente delicato, perché deve accertare senza indugio il raggiungimento delle condizioni per l’adozione del SAL, evitando due errori opposti: adottare SAL non ancora maturi o ritardare SAL dovuti per inerzia organizzativa.

In entrambi i casi, si altera il corretto equilibrio dell’esecuzione.

Dal SAL al certificato di pagamento: la filiera DL-RUP

Una volta adottato, il SAL deve essere trasmesso tempestivamente al RUP, in un passaggio essenziale che segna il punto di contatto tra funzione tecnica e funzione amministrativa. Il Direttore dei Lavori costruisce e trasmette il dato tecnico-contabile; il RUP, previa verifica delle condizioni propedeutiche, emette il certificato di pagamento.

Molto più che un mero visto, nel sistema del Codice dei contratti, il certificato di pagamento è l’atto che consente alla stazione appaltante di procedere verso il mandato e il pagamento.

Il rischio più frequente, a livello operativo, è la perdita di continuità della filiera: SAL adottato ma non trasmesso, certificato emesso in ritardo, DURC verificato solo a valle, fattura non ricondotta correttamente al SAL, pagamento non annotato nel registro.

Il mancato, adeguato controllo di questi passaggi ha come conseguenza che il pagamento non diventa più l’esito naturale del processo, trasformandosi invece in un problema.

Verifica contributiva e condizioni propedeutiche

Tra SAL e pagamento si colloca quale presidio fondamentale la verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori.

Formalmente, il controllo è in capo al RUP, anche se in pratica la fluidità di questa fase dipende anche come sono state gestite le fasi precedenti.

Quando i subappalti sono stati autorizzati correttamente, i dati aggiornati, la documentazione è ordinata, le segnalazioni tempestive e il fascicolo di commessa è ben strutturato, il rischio che il pagamento si blocchi per ragioni non direttamente connesse alla contabilità si riduce sensibilmente. Molti ritardi, infatti, non nascono da errori nel SAL, ma da condizioni propedeutiche gestite in modo tardivo o frammentario.

Anche qui vale il pagamento si prepara lungo l’esecuzione, non quando il certificato deve essere emesso.

Contabilità digitale: non basta cambiare supporto

La digitalizzazione della contabilità non può essere intesa come semplice sostituzione della carta con un software.

La contabilità digitale è infatti strettamente collegata alla qualità dei dati, alla loro provenienza, sicurezza, autenticità, conservazione e interoperabilità.

Chi usa piattaforme e programmi informatici deve potere ricostruzione l’intera sequenza che va dalla misura al pagamento. Assumono particolare importanza alcuni presìdi come la profilazione degli accessi, l’audit trail, le regole di firma, l’esportazione in formati aperti, il collegamento tra documenti contabili e modelli informativi, oltre che l’accettazione preventiva degli strumenti da parte del RUP nei casi in cui la direzione lavori sia affidata a professionisti esterni.

Un ambiente digitale non governato consapevolmente equivale a tenere una contabilità cartacea disordinata. Talvolta addirittura può essere peggio, perché moltiplica versioni, passaggi e fonti del dato.

Lavori a misura e lavori a corpo: cambia la logica, non il rigore

Un ulteriore profilo di cui tenere conto riguarda la distinzione tra lavori a misura e lavori a corpo.

Nei primi l’importo deriva dalle quantità effettivamente eseguite, moltiplicate per i prezzi unitari. La misura è quindi direttamente generatrice di valore economico.

Per la seconda tipologia, invece, l’importo è riferito a un’entità contrattuale complessiva o a una parte d’opera. La misura in questo caso cambia funzione perché non serve sempre a determinare il prezzo, ma a verificare compiutezza, maturazione, conformità e corretta attribuzione degli acconti.

Il rischio, nei lavori a corpo, è ritenere che l’assenza di misurazione analitica comporti una minore esigenza di controllo, quando invece è vero il contrario. Proprio perché il pagamento non deriva automaticamente da quantità moltiplicate per prezzi unitari, il Direttore dei Lavori deve rendere verificabile il criterio con cui una parte d’opera viene considerata matura ai fini del SAL.

In questi casi si possono evitare valutazioni opache o contestabili grazie a strumenti come percentuali di avanzamento, parti funzionali, sub-attività completate, verbali di accertamento, riscontri fotografici e documentali.

Revisione prezzi: un istituto da istruire, non da improvvisare

Nel sistema del d.Lgs. 36/2023, anche la revisione prezzi si innesta nella logica della contabilità e dell’esecuzione.

In particolare, l’articolo 60 del Codice configura la revisione prezzi come strumento ordinario di riequilibrio contrattuale, da prevedere nei documenti di gara iniziali e da attivare al ricorrere di presupposti oggettivi.

Per i lavori, la soglia di attivazione è collegata alla variazione del costo dell’opera superiore al 3 per cento dell’importo complessivo del contratto, con riconoscimento del 90 per cento del valore eccedente tale soglia. Per servizi e forniture, la soglia è pari al 5 per cento, con riconoscimento dell’80 per cento dell’eccedenza.

La revisione prezzi non si decide “a sensazione”, ma istruisce. Sebbene il Direttore dei Lavori non sostituisca il RUP nella decisione, svolge un ruolo tecnico essenziale: verifica dati, indici, lavorazioni interessate, quantità, decorrenze temporali, coerenza con il contratto e riflessi sulla contabilità.

La conseguenza di una revisione prezzi non correttamente istruita è che si possa plausibilmente innescare un contenzioso, diversamente da quando venga ben costruita, mantenendo in equilibrio il contratto senza snaturarne l’oggetto.

Errori tipici: il problema non è quasi mai solo il calcolo

Va sottolineato che nella contabilità dei lavori, gli errori più insidiosi non sono sempre errori aritmetici, ma sono più spesso legati alla tracciabilità.

Si pensi a misure non dimostrabili, libretti aggiornati a posteriori, firme mancanti o acquisite tardivamente, voci di elenco prezzi non coerenti con la lavorazione; e ancora, SAL non ricavabili chiaramente dal registro, certificati non annotati in contabilità, fatture non riconducibili al relativo SAL.

Questi punti critici spesso emergono dopo, ad esempio in una riserva, in un controllo interno, in un audit, nel conto finale, nel collaudo o in sede di contenzioso.

La contabilità, per sua natura, pretende coerenza nel tempo. Ciò che non viene scritto bene quando accade, difficilmente potrà essere ricostruito senza costo quando diventa oggetto di verifica.

Una routine minima prima di ogni SAL

Cosa fare allora per rendere la contabilità più solida? Una buona prassi, da parte del Direttore dei Lavori è quella di adottare una routine standard prima della firma di ogni SAL:

verificare che tutte le misure siano correttamente annotate nel libretto, con contraddittorio ed evidenze adeguate;

controllare la corrispondenza tra libretto e registro di contabilità;

verificare la corretta applicazione dei prezzi contrattuali;

accertare l’assenza di duplicazioni o partite già liquidate in SAL precedenti;

valutare la congruità tecnica, temporale e documentale delle lavorazioni contabilizzate.

Infine, il SAL deve essere controllato come atto di sintesi: maturato complessivo, pagato pregresso e importo da liquidare devono risultare coerenti tra loro e chiaramente ricavabili dal registro.

Questa routine, che può essere vista come un appesantimento della direzione lavori in realtà riduce correzioni successive, ritardi, contestazioni e riserve.

Conclusioni: il pagamento come prova della qualità dell’esecuzione

Il pagamento di un appalto pubblico è quindi il punto di arrivo di una filiera che nasce già in cantiere, passa attraverso la misura, si consolida nel registro, trova sintesi nel SAL, viene autorizzata tramite il certificato di pagamento e si chiude con il mandato.

Ogni pagamento dovrebbe poter rispondere a una domanda semplice: perché quella somma è stata pagata, sulla base di quali lavorazioni, di quali misure, di quali atti e di quali controlli?

Se la risposta è ricostruibile senza ambiguità, la contabilità è solida; se invece richiede spiegazioni esterne, memorie tardive o ricostruzioni difensive, significa che qualcosa è andato perso per strada.

Si comprende bene quindi come il Direttore dei Lavori non sia un semplice compilatore di atti contabili, quanto invece il punto di riferimento che garantisce la trasformazione ordinata del fatto esecutivo in dato economico e, infine, in pagamento pubblico.

La buona contabilità non serve solo a pagare: serve a rendere l’esecuzione leggibile, controllabile e difendibile nel tempo.

Riferimenti