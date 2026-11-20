Non sono tra quei tecnici che, davanti alla parola condono, alzano le barricate per partito preso, chiamando in causa l’ambiente, il dissesto idrogeologico e tutto il repertorio che conosciamo bene. C’è però un aspetto che chi oggi rilancia l’idea di un nuovo condono edilizio tende a trascurare, e che secondo me andrebbe affrontato prima di qualsiasi discussione di principio, perché riguarda la capacità dello Stato di mantenere le promesse che ha già fatto.

Il tema è tornato d’attualità con gli emendamenti presentati il 17 novembre 2026 al disegno di legge di bilancio per il 2027, all’esame della Commissione Bilancio della Camera. I testi ufficiali non sono ancora stati pubblicati e le bozze circolate non coincidono su tutto. Per quel che se ne sa, le proposte si muovono su quattro fronti, ovvero la riapertura dei termini del condono del 2003, l’obbligo per i Comuni di definire entro una data certa le domande dei tre condoni ancora pendenti, una sanatoria a pagamento per le piccole difformità e una modifica della sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia. Li ho descritti in un articolo dedicato alle proposte sul condono edilizio 2027. L’iter è appena cominciato e non è detto che arrivi in fondo, ma il dibattito è già partito, e conviene farlo partire dal punto giusto.

Tre condoni, tre leggi speciali: un’eredità che nessuno ha chiuso

In Italia abbiamo già avuto tre condoni edilizi, disciplinati da tre leggi speciali diverse, ovvero la Legge n. 47/1985, l’art. 39 della Legge n. 724/1994 e l’art. 32 del Decreto-Legge n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003. Ognuno è nato come misura straordinaria e temporanea, e ognuno ha lasciato in eredità criticità che, a distanza di decenni, nessuno ha ancora risolto.

Sul carattere eccezionale di questi provvedimenti la Corte costituzionale è netta da tempo. Anche di recente, con la sentenza n. 86/2026, i giudici delle leggi hanno ricordato che il condono è una misura extra ordinem, pensata per operare una sola volta in vista del superamento definitivo delle situazioni di abuso. Il problema è che quel superamento definitivo, quarant’anni dopo la prima legge, non è ancora arrivato.

Pratiche di condono ancora pendenti: il peso che grava sugli uffici tecnici

La prima criticità, e forse la più pesante, riguarda i numeri. Le tre finestre temporali hanno prodotto una mole di istanze che la pubblica amministrazione non è mai riuscita a smaltire, tanto che in molti uffici tecnici comunali giacciono ancora pratiche presentate quarant’anni fa. Non è una percezione di categoria. Secondo uno studio Sogeea del 2019, ripreso in questi giorni dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), delle oltre 15 milioni di domande presentate con le tre leggi circa 4,2 milioni risultavano ancora da definire, e al ritmo di quegli anni sarebbero serviti altri 21 anni per chiuderle. Che una delle proposte in manovra imponga ai Comuni un termine per definirle conferma il problema, ma fissare una data non aggiunge un solo tecnico agli uffici che dovrebbero rispettarla.

Chi lavora negli uffici sa bene che cosa significhi riprendere in mano un fascicolo di trent’anni fa. Bisogna ricostruire com’era l’immobile quando è stata presentata la domanda, andare a cercare strumenti urbanistici superati e vincoli arrivati dopo, chiedere pareri a enti che intanto hanno cambiato nome e competenze, spesso partendo da carte incomplete e mai digitalizzate. Non sono pratiche che si chiudono in un pomeriggio.

Riaprire oggi i termini vorrebbe dire scaricare nuove domande su strutture che nel frattempo si sono ulteriormente impoverite, con organici ridotti all’osso e un ricambio di personale che non arriva. Mi chiedo con quale credibilità si possa pensare di gestire un nuovo flusso di pratiche quando non si è riusciti a chiudere quelle vecchie, e con quale coerenza si possa chiedere al cittadino di fidarsi di una nuova finestra quando il vicino di casa aspetta ancora la risposta alla domanda presentata dal padre.

Cosa si può fare su un immobile condonato: una giurisprudenza ondivaga

La seconda criticità si vede meno ma, se possibile, è ancora più insidiosa. Ancora oggi non esiste una risposta univoca su cosa si possa e cosa non si possa fare su un immobile condonato.

Da un lato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2848/2026, si è discostato da un orientamento risalente e ha ammesso la ristrutturazione edilizia sull’immobile condonato, riconoscendo al titolo in sanatoria un ruolo pieno nella formazione dello stato legittimo previsto dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Dall’altro la Consulta, nella sentenza n. 86/2026 già ricordata, ha ribadito che il condono «non elide la situazione di illiceità» e che l’immobile condonato non può giovarsi di vantaggi edilizi che vadano oltre la manutenzione e la ristrutturazione volte a conservarne integrità e funzionalità, a cominciare dalle premialità volumetriche, fatte salve le deroghe previste dalla disciplina statale sulla rigenerazione urbana.

Ho provato a ricostruire questo percorso, dalla sentenza n. 238/2000 della Consulta fino alle pronunce di quest’anno, in un approfondimento sul rapporto tra condono edilizio e stato legittimo, e in un secondo intervento ho spiegato perché, a mio avviso, le ultime sentenze su condono e stato legittimo non dicono cose opposte. Resta il fatto che occorre conciliarle, e intanto i tecnici finiscono per muoversi tra ricostruzioni differenti, ciascuna con una sua logica e nessuna davvero al riparo da contestazioni.

Il risultato è che il titolo in sanatoria, che dovrebbe chiudere una vicenda, spesso ne apre un’altra nel momento in cui il proprietario decide di ristrutturare, ampliare o semplicemente vendere. È un tema che conosco bene, perché è quello che emerge con più frequenza nelle verifiche che precedono la compravendita, e al quale abbiamo dedicato ampio spazio nel volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari. Troppo spesso il problema si scopre dopo il rogito, quando non c’è più margine per rimediare in modo amichevole.

Un nuovo condono, scritto con l’ennesima legge speciale, aggiungerebbe un quarto regime ai tre con cui già conviviamo a fatica, con regole e soglie sue e, prevedibilmente, un nuovo filone di contenzioso su ciò che il titolo rilasciato consentirà di fare negli anni successivi.

Riforma del Testo Unico Edilizia: strumenti ordinari al posto dell’occasione

Per questo, dal mio punto di vista, prima di parlare di un nuovo condono bisognerebbe sciogliere i nodi che i precedenti hanno lasciato sul tavolo. Significa definire per legge, una volta per tutte, che cosa sia consentito sugli immobili condonati, e dare ai Comuni le risorse per chiudere le istruttorie ancora aperte, magari con procedure semplificate per le pratiche più datate.

Se poi l’obiettivo è davvero mettere mano a un patrimonio immobiliare che sappiamo essere segnato da criticità endemiche, strutturali e stratificate nel tempo, la strada più sensata passa per una riforma seria del Testo Unico Edilizia. Una riforma che parta da questo stato di salute e offra strumenti di natura ordinaria, utilizzabili senza scadenze e senza la logica dell’occasione da cogliere al volo, che è proprio ciò che i condoni hanno sempre alimentato.

Non sono il solo a pensarla così. Il 18 novembre il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha presentato a Governo e Parlamento una proposta di modifica di dieci articoli del Testo Unico Edilizia e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, accompagnata da una ricerca secondo la quale l’incertezza sullo stato legittimo blocca ogni anno circa 132.000 pratiche e 6,7 miliardi di euro di investimenti. Sono stime della categoria e vanno lette come tali, però la loro proposta lavora su regole ordinarie e uniformi per stato legittimo, variazioni essenziali e tolleranze, cioè proprio sul terreno che un condono lascerebbe com’è.

Qualche passo è già stato fatto con il Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito dalla Legge n. 105/2024, che accanto alla sanatoria ordinaria dell’art. 36, fondata sulla doppia conformità piena, ha introdotto con l’art. 36-bis una sanatoria a doppia conformità asimmetrica per le parziali difformità, le variazioni essenziali e gli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA. È uno strumento ordinario, utilizzabile finché il Comune non ha irrogato le sanzioni, che non costringe il cittadino a correre prima che si chiuda una finestra fissata per legge, ma resta un intervento parziale, innestato su un impianto normativo che porta i segni di troppe modifiche successive.

Il condono, per sua natura, guarda al passato e chiede di essere colto in fretta, mentre una buona norma ordinaria resta lì, a disposizione di chi ne ha bisogno quando ne ha bisogno. Finché continueremo a inseguire il patrimonio edilizio con finestre straordinarie, ci ritroveremo come Achille con la tartaruga, sempre un passo indietro rispetto a una realtà che nel frattempo si è spostata.