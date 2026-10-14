Il CIPESS ha approvato l'assegnazione di 470 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, finanziati attraverso il Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027. Le risorse sono destinate al Dipartimento Casa Italia nell'ambito dell'Accordo di coesione sottoscritto il 4 giugno 2026, che prevede investimenti complessivi per 498,1 milioni di euro.

La decisione, assunta nella seduta del 6 ottobre 2026, riguarda un programma articolato in 55 interventi e tre linee di azione, con una particolare attenzione alle opere di maggiore dimensione: oltre 335 milioni saranno destinati a 25 interventi strategici, ciascuno di importo superiore a 10 milioni di euro, per i quali è previsto il coinvolgimento diretto delle Autorità di bacino distrettuali.

Dissesto idrogeologico: come saranno utilizzati i 470 milioni del CIPESS

I 470 milioni assegnati dal CIPESS costituiscono la quota FSC dell'Accordo di coesione, alla quale si aggiungono 28,1 milioni di euro di cofinanziamenti.

Il programma, presentato dal Dipartimento Casa Italia in occasione della sottoscrizione dell'Accordo, destina la maggior parte delle risorse alla mitigazione del rischio idrogeologico, affiancando agli interventi sul territorio ulteriori finanziamenti per la protezione civile e la sicurezza delle infrastrutture portuali minori.

La ripartizione iniziale prevede:

circa 395 milioni di euro per un Piano nazionale di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che comprende anche opere per la messa in sicurezza dell'isola di Ischia;

per un Piano nazionale di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che comprende anche opere per la messa in sicurezza dell'isola di Ischia; 70 milioni di euro per il rafforzamento del Sistema nazionale di protezione civile;

per il rafforzamento del Sistema nazionale di protezione civile; 5 milioni di euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei piccoli porti.

L'Accordo comprende inoltre tre linee di azione, due dedicate all'assistenza tecnica e una al bando per i piccoli porti.

Rischio idrogeologico: 25 opere strategiche con il coinvolgimento delle Autorità di bacino

La quota più consistente degli investimenti per la mitigazione del rischio idrogeologico riguarda 25 opere strategiche per oltre 335 milioni di euro, già compresi nella dotazione finanziaria dell'Accordo.

Gli interventi sono stati individuati con il coinvolgimento delle Autorità di bacino distrettuali, cui la normativa attribuisce competenze nella pianificazione di bacino e nella gestione del rischio idrogeologico. Una scelta che collega la programmazione degli investimenti alla conoscenza delle condizioni di pericolosità dei territori e alle priorità individuate dagli organismi competenti.

Per queste opere il Dipartimento Casa Italia ha annunciato una filiera attuativa corta, che prevede il coinvolgimento diretto delle Autorità di bacino anche nella fase di attuazione. Il comunicato non entra nel dettaglio delle modalità operative, ma indica la volontà di affidare a questi organismi un ruolo che non si esaurisce nell'individuazione degli interventi da finanziare.

Fondi FSC 2021-2027: dall'Accordo di coesione all'assegnazione delle risorse

Il finanziamento rientra nella disciplina dell'art. 1, comma 178, della Legge n. 178/2020, modificato dal D.L. n. 124/2023, convertito dalla Legge n. 162/2023, che regola la programmazione e l'utilizzo delle risorse FSC attraverso gli Accordi per la coesione.

Questi ultimi individuano gli interventi da finanziare, le coperture e i relativi cronoprogrammi, mentre l'assegnazione delle risorse alle amministrazioni centrali avviene con una successiva delibera del CIPESS.

La normativa disciplina anche il passaggio dall'assegnazione all'attuazione. In particolare, l'art. 1, comma 178, lettera f), della Legge n. 178/2020 prevede che l'amministrazione assegnataria sia autorizzata ad avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi dopo la registrazione della delibera CIPESS da parte degli organi di controllo.

L'approvazione del 6 ottobre non comporta, pertanto, l'immediata apertura dei cantieri, che resta legata allo svolgimento delle successive attività progettuali, amministrative e di affidamento dei lavori.

I prossimi passaggi per l'attuazione degli interventi

Il Dipartimento Casa Italia ha comunicato l'assegnazione delle risorse e la composizione generale del programma, ma il comunicato non riporta il dettaglio dei 55 interventi, la loro distribuzione territoriale e i relativi cronoprogrammi.

L'attenzione si sposta quindi adesso sull'attuazione dell'Accordo e sulla capacità delle amministrazioni coinvolte di portare avanti le procedure necessarie alla realizzazione delle opere finanziate.