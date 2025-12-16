La disciplina delle distanze tra fabbricati contiene delle importanti implicazioni procedimentali che coinvolgono aspetti ricorrenti nel contenzioso edilizio, come per esempio la decorrenza del termine per impugnare un titolo edilizio collegato, e il rapporto tra vicinitas e interesse a ricorrere.

Sono tutti elementi su cui è soffermato il Consiglio di Stato con la sentenza del 28 novembre 2025, n. 9384, offrendo una lettura che consolida orientamenti ormai stabili in materia, cristallizzati anche dall’Adunanza Plenaria.

Distanze tra fabbricati e impugnazione del permesso: il Consiglio di Stato su termini e vicinitas

Occasione per tornare sul tema è stata la controversia nata dall’impugnazione di un permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un fabbricato residenziale, inizialmente assentito con due piani fuori terra e successivamente modificato con un incremento in altezza. Il titolo edilizio, rilasciato diversi anni prima, era stato poi volturato in favore della società che aveva dato esecuzione all’intervento.

Un proprietario confinante, ritenendo violate le distanze minime tra edifici e deducendo anche un vizio legato alla competenza professionale del progettista, aveva proposto ricorso al TAR solo dopo aver presentato istanza di accesso agli atti, sostenendo di aver acquisito conoscenza effettiva del progetto soltanto in quel momento.

Il TAR aveva dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, individuando nell’inizio dei lavori il momento rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

Da qui l’appello al Consiglio di Stato.