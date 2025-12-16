Quadro normativo di riferimento

La decisione si colloca all’interno di un quadro normativo ben definito, che incrocia profili urbanistici, processuali e professionali.

Sul piano urbanistico, il riferimento centrale è l’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, che prescrive, per le zone territoriali omogenee di tipo B, la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Si tratta di una norma di immediata applicazione, inderogabile da parte degli strumenti urbanistici locali se non in senso più restrittivo.

Nella questione rilevano poi gli articoli 29 e 41 c.p.a., he disciplinano il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione degli atti amministrativi e il momento dal quale tale termine decorre, individuato nella piena conoscenza dell’atto lesivo.

Proprio la nozione di “piena conoscenza” è stata oggetto, nel tempo, di una consolidata elaborazione giurisprudenziale, secondo cui essa non coincide con la conoscenza integrale del contenuto del provvedimento, ma con la percezione della sua esistenza e della sua idoneità a ledere la sfera giuridica del soggetto interessato.

Inoltre, sul versante della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, assumono rilievo i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021, che ha chiarito la distinzione tra vicinitas e interesse concreto, escludendo qualsiasi automatismo tra prossimità dell’immobile e legittimazione all’impugnazione del titolo edilizio.

Infine, quanto alle competenze professionali, vengono in rilievo l’art. 16 del r.d. n. 274/1929, che delimita l’ambito di attività del geometra, e le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001 in materia di opere strutturali e di autorizzazione sismica, che riservano la progettazione e il calcolo delle strutture in cemento armato a professionisti abilitati.