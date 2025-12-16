La decorrenza del termine per impugnare il titolo edilizio

Il primo e principale nodo affrontato dal Consiglio di Stato riguarda la decorrenza del termine per impugnare il permesso di costruire.

Il Collegio ribadisce un principio ormai costante: quando si deduce la violazione delle distanze tra fabbricati, il termine decadenziale decorre dall’inizio dei lavori. In tali ipotesi, infatti, la lesività del titolo edilizio è immediatamente percepibile, poiché l’avvio del cantiere rende evidente l’imminente realizzazione di un manufatto in prossimità di edifici preesistenti.

La piena conoscenza dell’atto, precisano i giudici d’appello, non richiede l’esame dei progetti o degli elaborati tecnici. È sufficiente che il soggetto interessato sia in grado di percepire l’esistenza del titolo edilizio e la sua potenziale incidenza sulla propria sfera giuridica.

In questo senso, l’accesso agli atti non può essere utilizzato per riaprire termini ormai scaduti, soprattutto quando l’avvio del cantiere rende già evidente la trasformazione urbanistica in corso.

Vicinitas e interesse a ricorrere

La sentenza non si arresta al profilo della tardività, ma affronta anche il tema, autonomo e distinto, dell’interesse a ricorrere.

Dall’istruttoria svolta in appello è emerso che l’edificio realizzato:

non vi era fronteggiamento tra pareti finestrate;

l’edificio contestato risultava in adiacenza e non antistante;

la presunta violazione delle distanze non produceva alcun pregiudizio concreto per il ricorrente.

Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 22/2021, il Collegio chiarisce che la vicinitas non è di per sé sufficiente: occorre dimostrare un danno effettivo e un’utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento del titolo edilizio. In assenza di un simile pregiudizio, l’azione risulta inammissibile.

Il profilo delle competenze professionali

Un ulteriore motivo di appello riguardava la presunta incompetenza del geometra che aveva sottoscritto il progetto.

Il Consiglio di Stato chiarisce che la progettazione e la direzione delle opere strutturali in cemento armato sono riservate agli ingegneri e agli architetti.

Nel caso concreto, è risultato che il geometra aveva firmato esclusivamente il progetto architettonico, mentre il progetto strutturale e la documentazione per l’autorizzazione sismica erano stati redatti e asseverati da un ingegnere.

Questa corretta ripartizione delle competenze è stata ritenuta sufficiente a escludere qualsiasi vizio di legittimità del titolo edilizio sotto il profilo professionale.