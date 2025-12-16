La decisione del Consiglio di Stato

L’appello è stato respinto, confermando la legittimità del permesso di costruire senza possibilità concreta di impugnazione del titolo edilizio e quindi di reale valutazione sulle distanze.

La decisione ribadisce che, nelle controversie sulle distanze tra fabbricati, non è possibile spostare in avanti la decorrenza dei termini di impugnazione facendo leva sull’accesso agli atti. L’avvio dei lavori è, di per sé, sufficiente a rendere percepibile la potenziale lesività del titolo edilizio. La “piena conoscenza” non richiede la comprensione tecnica del progetto, ma la consapevolezza dell’intervento e della sua incidenza sul contesto edilizio.

Al tempo stesso, il Consiglio di Stato conferma che la vicinitas non è sufficiente a fondare l’azione, ma è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale, inteso come utilità effettiva che l’annullamento del titolo sarebbe in grado di produrre. In assenza di un pregiudizio reale, la contestazione delle distanze resta priva di incidenza sostanziale sulla posizione del ricorrente.

Infine, sul piano delle competenze professionali, la sentenza valorizza una lettura sostanziale: ciò che conta è la corretta ripartizione delle responsabilità progettuali. La presenza di un ingegnere per la progettazione strutturale e sismica esclude vizi di incompetenza, anche quando il progetto architettonico sia stato redatto da un geometra.

Nel complesso, la decisione richiama a un approccio nel quale termini, interessi e competenze devono essere valutati alla luce dell’effettiva incidenza dell’intervento edilizio.