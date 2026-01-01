Distributori automatici enti pubblici: concessione di servizi o comodato?
Il MIT (parere n. 3929/2025) chiarisce che il contratto di vending è una concessione di servizi e si applica l’art. 187 del Codice dei contratti
Affidamento diretto e istituti alternativi: cosa resta escluso
Dal parere emerge anche un chiarimento implicito ma rilevante sul piano operativo. Per le concessioni, non è consentito il ricorso all’affidamento diretto, neppure quando il valore economico è molto basso. L’art. 50 del Codice, infatti, riguarda gli appalti di servizi e forniture e si riferisce alle stazioni appaltanti, mentre l’art. 187 detta una disciplina speciale per gli enti concedenti.
Ne consegue che:
- il comodato d’uso di spazi non è utilizzabile quando la causa del contratto è la gestione di un servizio remunerato dal mercato;
- l’affidamento diretto resta precluso per le concessioni, anche sotto soglia;
- l’unica via coerente con il Codice è l’applicazione dell’art. 187, con procedura negoziata senza bando.
