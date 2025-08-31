Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
DL Infrastrutture: OICE aggiorna il disciplinare tipo per appalti SIA

Il documento recepisce le ultime novità previste dalla legge di conversione per affidamenti di servizi di ingegneria e architettura sopra soglia

di Redazione tecnica - 31/08/2025

Dopo l’entrata in vigore della legge 18 luglio 2025, n. 105 – di conversione del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. “Decreto Infrastrutture”) – l’OICE ha aggiornato il disciplinare tipo per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 140mila euro.

Il documento rappresenta un utile strumento per operatori e stazioni appaltanti, in grado di coniugare le esigenze di standardizzazione e aggiornamento normativo.

Servizi tecnici sopra soglia e DL Infrastrutture: aggiornato il disciplinare OICE

Ricordiamo che la legge 105/2025 ha aggiornato numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dei suoi allegati, con effetti diretti sulla fase di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

In particolare, sono stati modificati i seguenti articoli:

  • Articolo 45 – Incentivi alle funzioni tecniche;
  • Articolo 57 – Clausole sociali e criteri ambientali;
  • Articolo 125 – Anticipazione e modalità di pagamento (ora con possibilità di anticipazione anche nei servizi tecnici);
  • Articolo 136 – Appalti nei settori della difesa e sicurezza;
  • Articolo 140 – Procedure in caso di somma urgenza;
  • Articolo 140-bis – Procedure di protezione civile;
  • Articolo 222 – Competenze ANAC;
  • Articolo 225-bis – Ulteriori disposizioni transitorie;
  • Allegato II.14 – Direzione lavori ed esecuzione contrattuale;
  • Allegato V.2 – Collegio consultivo tecnico.

In questo ambito, gli interventi sull’art. 125 e sull’Allegato II.14, hanno avuto effetti diretti sul disciplinare tipo per bandi di servizi di ingegneria e architettura, per esempio con l’introduzione della possibilità, per le stazioni appaltanti, di riconoscere l’anticipazione fino al 10% del compenso nei contratti di servizi di ingegneria e architettura.

Vediamo nel dettaglio le novità introdotte nel documento.

