Prevenzione e sistema premiale: il ruolo dell’INAIL

Un primo asse di intervento riguarda il sistema di prevenzione e incentivazione gestito dall’INAIL.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’Istituto è autorizzato a rivedere le aliquote per l’oscillazione in bonus legata all’andamento infortunistico, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

La revisione introduce un criterio selettivo di particolare rilievo: l’esclusione dai benefici per i datori di lavoro che abbiano riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza.

Vigilanza ispettiva: rafforzamento strutturale degli organici

Accanto alle nuove regole, il decreto interviene in modo significativo sul piano delle risorse dedicate ai controlli. È previsto un rafforzamento stabile dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro, attraverso l’assunzione di 300 nuove unità ispettive nel triennio 2026-2028, l’incremento delle posizioni dirigenziali dell’INL e l’aumento del contingente dei Carabinieri assegnati ai servizi di vigilanza.

Il potenziamento non riguarda soltanto il numero degli ispettori, ma anche la qualità dell’azione di controllo. Come ha chiarito Calderone, “rafforzare la vigilanza significa rendere i controlli più tempestivi, mirati e capaci di incidere realmente sui comportamenti”, superando un approccio meramente formale all’attività ispettiva e mirato ad incentivare comportamenti virtuosi, misurabili e coerenti con una reale riduzione del rischio.