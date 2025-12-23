Appalti, subappalti e cantieri: badge, patente a crediti e segnalazioni

Uno dei nuclei centrali del decreto riguarda la filiera degli appalti e dei subappalti, ambito in cui si concentra una quota significativa degli infortuni più gravi. Il provvedimento rafforza il ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo controlli prioritari sui datori di lavoro che operano in subappalto e introducendo nuovi obblighi nei cantieri edili e in altri settori ad alto rischio.

Tra le misure più rilevanti figurano l’obbligo del badge di cantiere, ossia la tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, il rafforzamento della patente a crediti - con aumento delle sanzioni e decurtazioni più incisive in caso di lavoro irregolare - e l’obbligo per il committente di indicare tutte le imprese subappaltatrici nella notifica preliminare all’ASL.

Secondo il ministro Calderone, si tratta di interventi necessari per colpire le aree di maggiore fragilità del sistema: “Troppo spesso - ha osservato - gli infortuni si concentrano nei punti più deboli della filiera, dove le responsabilità si frammentano e i controlli diventano meno efficaci”.

La logica del decreto è quindi quella di rendere trasparenti i rapporti contrattuali e chiaramente individuabili le responsabilità lungo l’intera catena dell’affidamento.