Formazione e cultura della sicurezza

Ampio spazio è riservato alla formazione, considerata dal decreto uno degli strumenti principali di prevenzione. A partire dal 2026, l’INAIL trasferirà annualmente 35 milioni di euro al Fondo occupazione e formazione, destinati a interventi di promozione della cultura della sicurezza nei percorsi scolastici, universitari e di formazione professionale, nonché alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

In questa chiave si collocano anche il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, il sostegno alle PMI per l’acquisto dei DPI e le campagne informative rivolte al mondo della scuola, con l’obiettivo di rafforzare una cultura della prevenzione che preceda l’ingresso nel mondo del lavoro.

Giovani, studenti e tutela sociale

Il decreto dedica una parte significativa alla tutela dei giovani e degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. In via interpretativa viene chiarito che la copertura assicurativa INAIL comprende anche gli infortuni in itinere, nel tragitto tra abitazione e luogo di svolgimento delle attività formative, ed è esclusa la possibilità di adibire gli studenti a lavorazioni ad elevato rischio.

Accanto a queste misure, è prevista l’erogazione di borse di studio INAIL in favore degli orfani delle vittime di infortuni sul lavoro, rafforzando la dimensione sociale della tutela.

Inclusione lavorativa e politiche attive

Il provvedimento interviene infine sul fronte dell’inclusione lavorativa, rafforzando gli strumenti di inserimento per le persone con disabilità e i lavoratori svantaggiati e ampliando le convenzioni utili all’assolvimento degli obblighi occupazionali.

Viene inoltre potenziato il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), che assume un ruolo centrale nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e diventa uno strumento rilevante anche ai fini dell’accesso ai benefici contributivi.