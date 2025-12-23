sed edilizia espositori
Decreto sicurezza lavoro: approvata la legge di conversione

Diverse le novità su formazione, prevenzione, subappalto, patente cantieri e vigilanza. Si attende adesso la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale

di Redazione tecnica - 23/12/2025

Le critiche: risorse e fase attuativa

Accanto alle valutazioni positive espresse in sede istituzionale, il decreto ha suscitato anche letture critiche, soprattutto in relazione alla sua capacità di incidere in modo strutturale sulle cause degli infortuni sul lavoro.

In particolare, è stato osservato che molte delle misure previste si fondano su rimodulazioni di risorse già esistenti, in larga parte riconducibili ai fondi INAIL, senza un incremento significativo di nuovi stanziamenti. Secondo questa impostazione, il rischio è che il sistema premiale e gli incentivi risultino più accessibili alle imprese già strutturate, lasciando maggiormente esposti i contesti produttivi più fragili.

Ulteriori perplessità riguardano la fase attuativa, dal momento che numerose disposizioni rinviano a decreti ministeriali e ad accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione degli aspetti operativi. In assenza di tempi certi e criteri uniformi, permane il rischio di applicazioni disomogenee sul territorio.

Infine, viene segnalata la necessità di un equilibrio tra rafforzamento degli obblighi e capacità amministrativa, soprattutto nei settori degli appalti e dei subappalti, dove l’efficacia delle nuove regole dipenderà in larga misura dalla continuità e dall’effettività dell’azione di vigilanza.

