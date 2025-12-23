Blumatica Energy
Decreto sicurezza lavoro: approvata la legge di conversione

Diverse le novità su formazione, prevenzione, subappalto, patente cantieri e vigilanza. Si attende adesso la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale

di Redazione tecnica - 23/12/2025

Le prospettive future

Il quadro normativo delineato è ampio e articolato, combinando prevenzione, incentivi, controlli e politiche attive. La reale efficacia del provvedimento dipenderà ora dalla fase attuativa, dalla tempestività dei decreti attuativi e dalla capacità delle amministrazioni di garantire applicazioni uniformi sul territorio, evitando disomogeneità tra settori e contesti produttivi.

In questo senso, l’equilibrio tra ampliamento degli obblighi, disponibilità delle risorse e capacità organizzativa degli organi di controllo rappresenterà un passaggio decisivo.

Non a caso, Calderone ha ribadito che il confronto con le parti sociali resta aperto e che l’obiettivo è accompagnare imprese e lavoratori nell’attuazione concreta delle nuove regole. È su questo piano, più che sul dato formale dell’intervento normativo, che si misurerà nei prossimi mesi l’impatto effettivo della riforma sulla qualità e sulla sicurezza del lavoro.

