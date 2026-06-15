Attraverso questo strumento dovranno essere individuati obiettivi, priorità e modalità di intervento per migliorare le attività di prevenzione e repressione, definendo anche forme di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e criteri per l'allocazione delle risorse disponibili.

Per le imprese maggiormente esposte ai rischi ambientali, la modifica dell'art. 25-undecies assume particolare rilievo perché amplia il perimetro delle condotte rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente e richiama l'attenzione sulla necessità di verificare se i presidi organizzativi esistenti siano effettivamente coerenti con il nuovo quadro normativo.

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