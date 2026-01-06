Le modifiche all’articolo 3 del D.M. n. 217/2023

Il cuore del decreto è rappresentato dall’art. 1, che modifica in modo puntuale l’art. 3 del regolamento del 2023. Le novità principali riguardano l’introduzione di due nuovi commi – il 3-bis e il 3-ter – e l’adeguamento dei richiami interni ai diversi regimi transitori.

In particolare, viene previsto che sino al 30 giugno 2026 il deposito, da parte dei soggetti abilitati interni, degli atti e delle richieste relativi alle intercettazioni (telefoniche, informatiche, telematiche e tra presenti) possa avvenire anche con modalità non telematiche. Si tratta di una deroga mirata, che riconosce la particolare delicatezza e complessità gestionale di questa tipologia di atti, ancora oggi fortemente condizionata da profili di sicurezza, riservatezza e interoperabilità dei sistemi.

Accanto a questa previsione, il nuovo comma 3-ter stabilisce che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) (tribunale ordinario), sia consentito il deposito non telematico – da parte sia dei soggetti interni sia di quelli esterni – per specifiche categorie di procedimenti. Il riferimento è ai procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Contestualmente, il decreto elimina il richiamo alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio dal comma 3, concentrando questa disciplina transitoria nel nuovo comma 3-ter e rendendo così più chiara la scansione dei diversi regimi applicabili.