Processo penale telematico: in Gazzetta Ufficiale il DM Giustizia n. 206/2025
Nuove modifiche al regolamento sul deposito degli atti penali: proroghe mirate, deroghe per intercettazioni e sequestro probatorio e rafforzamento del monitoraggio ministeriale
Considerazioni operative
Dal punto di vista pratico, il D.M. n. 206/2025 impone agli operatori del diritto – magistrati, avvocati e personale amministrativo – un’attenzione ancora maggiore nella gestione dei depositi, soprattutto nella fase di passaggio tra regimi diversi. La coesistenza, seppur temporanea, di modalità telematiche e non telematiche continua a rappresentare uno degli aspetti più complessi del processo penale digitale.
Ancora una volta, il quadro che emerge è quello di una digitalizzazione “per aggiustamenti successivi”, in cui la norma rincorre l’esperienza applicativa. Un approccio che, se da un lato può apparire faticoso, dall’altro restituisce l’immagine di un sistema che prova a evitare strappi, privilegiando una transizione graduale e controllata verso il pieno processo penale telematico.
