Se un contribuente modifica di fatto la destinazione urbanistica di un immobile e presenta un DOCFA per adeguarne la categoria catastale, il Catasto può recepire quella variazione in assenza di un titolo edilizio? La rendita può essere determinata sulla base dell’uso concreto dell’immobile oppure deve riflettere una destinazione urbanisticamente legittima? E ancora, la procedura DOCFA consente di “fotografare” una situazione di fatto anche se il mutamento non è stato autorizzato?

Sono domande sulle quali è opportuno riflettere alla luce dell’ordinanza n. 32312 dell’11 dicembre 2025, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto con evidenti ricadute operative.

La vicenda: rettifica della rendita proposta con DOCFA

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale proposta da una società mediante presentazione di un DOCFA. La contribuente aveva infatti proposto un diverso classamento, ritenendo che il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile potesse giustificare l’attribuzione di una differente rendita catastale.

La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’impugnazione, ritenendo che il classamento dovesse fondarsi sulle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell’unità immobiliare e che il cambio di destinazione dichiarato non potesse rilevare in assenza delle prescritte autorizzazioni urbanistiche.

La questione è, quindi, approdata in Cassazione, dove il tema è stato affrontato in termini di principio: può il classamento e l’attribuzione della rendita tener conto di un mutamento di destinazione operato dal contribuente senza titolo edilizio-urbanistico abilitativo?

Cos’è il DOCFA e quale funzione svolge nel sistema catastale

Prima di analizzare il principio affermato dalla Corte, conviene fare un passo indietro e ricordare cosa sia, in concreto, il DOCFA.

La procedura DOCFA è lo strumento attraverso cui il professionista abilitato presenta all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni di aggiornamento del Catasto Fabbricati, proponendo il classamento e la rendita sulla base delle caratteristiche oggettive dell’unità immobiliare.

Si tratta di una procedura dichiarativa: il tecnico rappresenta lo stato dell’immobile e formula una proposta di categoria e rendita che l’Ufficio potrà verificare.

Il DOCFA, però, non è un titolo edilizio e non produce alcun effetto sanante sotto il profilo urbanistico. Serve ad aggiornare la banca dati catastale, non a legittimare trasformazioni edilizie.

Ed è proprio questo il punto su cui interviene l’ordinanza della Cassazione: quando la variazione proposta incide sulla destinazione e sulla categoria, la coerenza con la disciplina urbanistica diventa un elemento decisivo.

Il quadro normativo: classamento “reale”, destinazione ordinaria e mutamento di destinazione

L’ordinanza parte dagli articoli 61 e 62 del d.P.R. n. 1142/1949.

Il classamento consiste nel verificare la destinazione ordinaria dell’unità immobiliare e le caratteristiche che incidono sul reddito, collocandola nella categoria e classe corrispondente. La destinazione ordinaria si accerta in base alle consuetudini locali e, soprattutto, alle caratteristiche costruttive dell’immobile.

Su questa base la giurisprudenza di legittimità ha costruito un principio costante: l’attribuzione della rendita catastale è un atto di natura “reale”.

Significa che il classamento si fonda sulle caratteristiche oggettive del bene – costruttive e tipologiche – e non sull’uso soggettivo che il proprietario decide di farne.

L’idoneità dell’immobile a produrre ricchezza va quindi ricondotta alla sua destinazione funzionale ordinaria, valutata in termini di potenzialità d’utilizzo e non di utilizzo contingente, purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.

Ed è proprio qui che entra in gioco la normativa edilizia.

L’ordinanza ricostruisce l’evoluzione della disciplina sul mutamento di destinazione d’uso: dalla legge n. 47/1985, che già collegava i mutamenti rilevanti alla necessità di titolo abilitativo in presenza di incidenza sugli standard urbanistici, fino alla sistemazione operata dal d.P.R. n. 380/2001.

Il Testo Unico Edilizia ha chiarito che il mutamento di destinazione d’uso, quando comporta il passaggio tra categorie funzionali urbanisticamente rilevanti, incide sull’assetto del territorio ed è soggetto a titolo edilizio abilitativo.

Ne emerge un sistema coerente:

il Catasto classa in base alla destinazione ordinaria oggettiva;

l’urbanistica stabilisce quando quella destinazione può essere legittimamente modificata;

la destinazione d’uso non è un dato neutro, ma un elemento funzionale che incide su standard e pianificazione.

È su questo equilibrio tra potenzialità reddituale dell’immobile e legittimità urbanistica della destinazione che si innesta il ragionamento della Cassazione.

Il principio di diritto: il classamento non può prescindere dal titolo edilizio

Secondo gli ermellini, se il classamento è un atto “reale”, fondato sulle caratteristiche oggettive costruttive e tipologiche del bene, non può essere determinato sulla base di una destinazione d’uso diversa da quella legittimamente assentita.

Il cambio di destinazione urbanistica è, per sua natura, soggetto a verifiche e a provvedimenti autorizzativi da parte degli enti competenti. In assenza di tali autorizzazioni, non è possibile fondare il classamento su quella diversa destinazione.

Il Catasto non può prendere in considerazione un mutamento di destinazione operato dal contribuente senza titolo edilizio-urbanistico abilitativo.

L’accatastamento non è una mera registrazione fiscale di una situazione di fatto. Presuppone che la destinazione rilevante ai fini del classamento sia urbanisticamente regolare.

In altri termini, se il mutamento d’uso non è stato legittimato sul piano edilizio, non può produrre effetti sul piano catastale quando incide sulla categoria e sulla rendita.

Analisi tecnica: potenzialità reddituale e stato legittimo

La decisione non impone al professionista una verifica generalizzata di ogni profilo edilizio dell’immobile.

Il punto affrontato dalla Corte è diverso e più circoscritto.

La rendita catastale si fonda sulla potenzialità reddituale ordinaria dell’unità immobiliare, desumibile dalle sue caratteristiche oggettive costruttive e tipologiche. È su queste che si costruisce la categoria catastale, non sull’uso contingente che il proprietario decide di farne.

Se un immobile mantiene le caratteristiche strutturali proprie di una determinata categoria, quella resta la sua destinazione ordinaria ai fini del classamento, anche se l’utilizzo concreto è mutato.

L’uso di fatto diventa rilevante solo quando si traduce in una trasformazione oggettiva dell’immobile e quando tale trasformazione è accompagnata dal titolo edilizio che ne legittima il mutamento di destinazione.

In assenza di questo presupposto, la nuova destinazione non può incidere sulla categoria catastale e, di conseguenza, sulla rendita.

In questo quadro il DOCFA conserva la sua natura dichiarativa: serve ad aggiornare il Catasto sulla base delle caratteristiche oggettive dell’immobile, ma non può essere utilizzata per fondare il classamento su una destinazione d’uso non legittimata sotto il profilo urbanistico.

Conclusioni operative: DOCFA e verifica della legittimità urbanistica

L’ordinanza interviene su un punto delicato: il rapporto tra classamento catastale e mutamento di destinazione d’uso.

Il Catasto non è tenuto a recepire ogni variazione di fatto dichiarata dal contribuente. Quando la proposta formulata con il DOCFA incide sulla categoria e sulla rendita, la destinazione assunta a riferimento deve essere urbanisticamente legittima.

Il classamento resta ancorato alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche oggettive dell’immobile. Se tali caratteristiche non sono state modificate in modo coerente con la disciplina edilizia e con il necessario titolo abilitativo, il mutamento di destinazione non può riflettersi sulla rendita.

Oltre a questo, occorre ricordare che il DOCFA conserva la sua funzione dichiarativa e di aggiornamento catastale. Ma non legittima trasformazioni edilizie e non può essere utilizzato per ottenere un diverso classamento fondato su una destinazione priva di titolo.

Concludendo, gli ermellini hanno ribadito il punto di equilibrio tra i due piani: la rendita può cambiare solo se cambia legittimamente la destinazione urbanistica dell’immobile.