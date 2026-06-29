Il contenzioso connesso alle pratiche Superbonus continua a produrre nuove questioni giuridiche destinate ad avere effetti ben oltre la disciplina dell'incentivo fiscale. Tra queste assume rilievo quella relativa alla documentazione tecnica degli interventi e, soprattutto, al diritto del committente di pretenderne la consegna quando teme possibili verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il motivo è facilmente intuibile. L'intensificarsi dei controlli fiscali e il timore di un eventuale recupero delle detrazioni stanno spingendo molti beneficiari degli incentivi a ricostruire integralmente il fascicolo dell'intervento, chiedendo la consegna di qualsiasi documento possa risultare utile in caso di verifica.
Ma fino a che punto questa esigenza può trasformarsi in un vero e proprio diritto azionabile in giudizio?
Può il semplice timore di un futuro controllo fiscale giustificare un ordine del giudice che imponga all'impresa o ai professionisti la consegna generalizzata della documentazione?
A queste domande risponde una recente pronuncia del Tribunale di Varese che, pur riguardando una specifica controversia relativa ad un intervento agevolato con il Superbonus 110%, contiene un principio destinato ad incidere su gran parte del contenzioso "post Superbonus".
Il caso esaminato dal Tribunale
La vicenda nasce da un contratto di appalto "chiavi in mano" stipulato per la realizzazione di un intervento di riqualificazione edilizia agevolato con il Superbonus.
Ultimate le opere, il committente lamentava che la documentazione consegnata dall'impresa fosse incompleta e sosteneva che tale situazione potesse esporlo a possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Per questa ragione chiedeva al Tribunale di ordinare la consegna di una lunga serie di documenti, tra i quali:
- Piano di Sicurezza e Coordinamento aggiornato;
- relazioni ex Legge 10;
- documentazione relativa al raggiungimento del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022;
- fatture di acquisto dei materiali;
- asseverazioni;
- APE finale;
- dichiarazioni di conformità degli impianti;
- libretti di impianto;
- ulteriori allegati tecnici.
L'elenco comprendeva oltre trenta documenti, molti dei quali ritenuti dal committente indispensabili per poter affrontare eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate.
Accanto alla domanda di consegna della documentazione venivano formulate anche ulteriori richieste, tra cui la restituzione della cauzione prevista dal contratto e l'applicazione di una penale giornaliera per l'eventuale ritardo nell'adempimento.
Il ruolo della consulenza tecnica d'ufficio
Per verificare l'effettiva fondatezza delle richieste il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d'ufficio particolarmente articolata.
Il quesito affidato al CTU non consisteva semplicemente nel verificare se determinati documenti fossero stati consegnati, ma richiedeva di accertare:
- quali documenti fossero effettivamente previsti dalla disciplina del Superbonus;
- quali risultassero mancanti o incompleti;
- quali potessero eventualmente essere integrati;
- se la loro assenza fosse idonea a compromettere la regolarità della pratica.
L'indagine tecnica assume così un rilievo decisivo perché consente di distinguere tra documentazione realmente obbligatoria e documentazione semplicemente utile o opportuna.
Ed è proprio questa distinzione che finirà per orientare l'intera decisione del Tribunale.
Non tutta la documentazione richiesta è obbligatoria
L'esito della CTU è particolarmente interessante.
Il consulente ricostruisce analiticamente tutta la documentazione relativa all'intervento, classificando ciascun documento in quattro diverse categorie.
Una parte consistente della documentazione risulta regolarmente disponibile.
Altri documenti, invece, pur richiesti dall'attore, vengono qualificati come non obbligatori ai fini del Superbonus oppure come atti riconducibili alla disciplina degli impianti, privi di una specifica rilevanza ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale.
Per altri ancora vengono evidenziate criticità formali o carenze documentali che potrebbero creare difficoltà probatorie in sede di eventuale verifica fiscale, senza che ciò significhi automaticamente l'inesistenza del beneficio.
La CTU, inoltre, sottolinea come la normativa sul Superbonus sia stata caratterizzata da un'elevata complessità interpretativa e da continui interventi legislativi che hanno reso non sempre agevole individuare con certezza gli adempimenti richiesti nelle diverse fasi dell'intervento.
Proprio per questo motivo il consulente rimette al giudice le valutazioni di carattere strettamente giuridico, limitandosi ad evidenziare le criticità documentali riscontrate.
Il timore dei controlli dell'Agenzia delle Entrate basta a fondare la domanda?
Il committente aveva motivato la propria richiesta sostenendo di avere bisogno dell'intera documentazione per poter affrontare eventuali futuri controlli dell'Agenzia delle Entrate o di altri enti competenti.
Una motivazione certamente comprensibile, soprattutto alla luce del crescente numero di verifiche fiscali avviate sugli interventi agevolati.
Tuttavia il Tribunale osserva che tale esigenza, di per sé, non è sufficiente a fondare un ordine giudiziale di consegna generalizzata della documentazione.
Secondo il giudice, infatti, la semplice prospettazione di possibili controlli futuri non integra quell'interesse concreto e attuale richiesto dall'art. 100 del codice di procedura civile per poter ottenere tutela in giudizio.
Il processo civile non può essere utilizzato per acquisire in via preventiva qualsiasi documento che potrebbe risultare utile in una futura e soltanto eventuale verifica fiscale.
Occorre invece dimostrare l'esistenza di uno specifico obbligo di consegna gravante sulla controparte e di un interesse attuale alla sua acquisizione.
È questo il principio che costituisce il vero elemento innovativo della decisione.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia, perizie e contenziosi
www.cristianangeli.it