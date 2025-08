Donazioni alle amministrazioni: le indicazioni ANAC per prevenire rischi di corruzione

Quali condizioni devono rispettare le donazioni in favore di enti pubblici, come evitare che si trasformino in scorciatoie per eludere l’evidenza pubblica e quali sono gli strumenti preventivi da adottare per garantire trasparenza e imparzialità: sono diversi i punti che ANAC ha chiarito con il parere del 9 luglio 2025, fasc. n. 2582, con particolare riferimento alledonazioni a favore della pubblica amministrazione, specificando in quali casi esse possano essere legittimamente accettate senza generare indebiti vantaggi per i soggetti donanti.

Donazioni alle PA: ANAC sulla prevenzione dei fenomeni corruttivi

Il parere risponde a una richiesta formulata da un Museo archeologico del Centro Italia, interessato a ricevere una donazione da un soggetto privato. Per valutare la questione l’Autorità ha ricordato l’ampiezza dell’autonomia contrattuale dei soggetti pubblici (compresa la capacità di ricevere donazioni) garantita dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni”.

Tuttavia, a differenza dei soggetti privati, la stazione appaltante può accettare la prestazione a condizione che:

essa non sia volta a conseguire vantaggi economici , diretti o indiretti, da parte del donante;

, diretti o indiretti, da parte del donante; sia conforme all’interesse pubblico perseguito (o, comunque, all’interesse della collettività);

perseguito (o, comunque, all’interesse della collettività); produca un effettivo arricchimento della sfera patrimoniale del soggetto pubblico beneficiario.

Tali condizioni, spiega ANAC, giustificano la sottrazione degli atti di liberalità alle regole dell’evidenza pubblica, in quanto si tratta di prestazioni spontanee non finalizzate a ottenere un corrispettivo o un vantaggio competitivo.

Diversamente, “fuoriescono dalla categoria degli atti animati da spirito di liberalità i contratti gratuiti”, che pur nella forma del gratuito potrebbero celare intenti diversi da quelli solidaristici.

Nondimeno, come tutti i processi e le attività svolte dall’amministrazione, le donazioni devono essere analizzate sotto il profilo dei rischi corruttivi che possano eventualmente annidarsi in tali dinamiche, al fine di individuare idonee misure di prevenzione. Vediamo quali sono.