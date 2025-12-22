Blumatica Energy
Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Donazioni immobiliari: stop al rischio per chi acquista da terzi

In vigore le nuove regole sulle donazioni immobiliari: niente più rischio di restituzione per l’acquirente in buona fede e maggiore certezza nelle compravendite

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 22/12/2025

Il nuovo meccanismo

Scendendo nel dettaglio, non sarà più possibile per gli eredi legittimari far valere i propri diritti sul bene donato che sia stato nel frattempo venduto a terzi. In altre parole, l’immobile esce dall’area di rischio una volta trasferito.

Questo non significa che venga meno la tutela degli eredi, ma semplicemente il sistema cambia prospettiva:

  • non più un diritto reale sul bene;
  • ma un diritto di credito nei confronti del donatario.

È un modello già adottato in altri ordinamenti europei e che punta a bilanciare due esigenze: da un lato, la tutela dei legittimari, dall’altro, la certezza e stabilità degli acquisti immobiliari.

Per comprendere la dimensione del fenomeno, il Consiglio Nazionale del Notariato evidenzia che solo nel 2024 sono state registrate oltre 217.000 donazioni immobiliari, con un incremento significativo rispetto all’anno precedente.

Altra novità rilevante per chi opera sulle compravendite immobiliari riguarda la semplificazione delle trascrizioni dell’accettazione tacita dell’eredità, rafforzando il principio della continuità.

© Riproduzione riservata
Tag:
STIME E IMMOBILI Compravendite immobiliari Notariato

INDICE

1
Donazioni immobiliari: stop al rischio per chi acquista da terzi
2
Il nuovo meccanismo
3
Da quando valgono le nuove regole
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026