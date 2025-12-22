Il nuovo meccanismo

Scendendo nel dettaglio, non sarà più possibile per gli eredi legittimari far valere i propri diritti sul bene donato che sia stato nel frattempo venduto a terzi. In altre parole, l’immobile esce dall’area di rischio una volta trasferito.

Questo non significa che venga meno la tutela degli eredi, ma semplicemente il sistema cambia prospettiva:

non più un diritto reale sul bene;

sul bene; ma un diritto di credito nei confronti del donatario.

È un modello già adottato in altri ordinamenti europei e che punta a bilanciare due esigenze: da un lato, la tutela dei legittimari, dall’altro, la certezza e stabilità degli acquisti immobiliari.

Per comprendere la dimensione del fenomeno, il Consiglio Nazionale del Notariato evidenzia che solo nel 2024 sono state registrate oltre 217.000 donazioni immobiliari, con un incremento significativo rispetto all’anno precedente.

Altra novità rilevante per chi opera sulle compravendite immobiliari riguarda la semplificazione delle trascrizioni dell’accettazione tacita dell’eredità, rafforzando il principio della continuità.