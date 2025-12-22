sed edilizia espositori
Donazioni immobiliari: stop al rischio per chi acquista da terzi

In vigore le nuove regole sulle donazioni immobiliari: niente più rischio di restituzione per l’acquirente in buona fede e maggiore certezza nelle compravendite

di Redazione tecnica - 22/12/2025

Da quando valgono le nuove regole

Le nuove disposizioni si applicano alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge e alle donazioni perfezionate successivamente al 18 dicembre 2025.

Per le successioni già aperte o per le donazioni già effettuate, restano valide le vecchie regole solo se l’azione di riduzione oppure l’atto di opposizione alla donazione è già stato proposto o viene trascritto entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma.

Trascorsa questa finestra temporale, il nuovo regime si applicherà in modo generalizzato, mettendo fine alla storica distinzione tra “vecchie” e “nuove” donazioni ai fini della commerciabilità del bene.

