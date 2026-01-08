Doppio binario in edilizia: perché il giudicato penale non ferma la demolizione
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 9408/2025) ribadisce l’autonomia tra azione penale e azione amministrativa nella repressione degli abusi edilizi
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la decisione del Consiglio di Stato è necessario partire dal quadro normativo di riferimento, che riflette una scelta precisa del legislatore: la separazione funzionale tra azione penale e azione amministrativa in materia edilizia.
Il Testo Unico Edilizia articola la reazione all’abuso su due piani distinti.
Il piano amministrativo, disciplinato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), attribuisce al Comune il potere–dovere di ordinare la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e, in caso di inottemperanza, di disporne l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Si tratta di misure orientate al ripristino dell’assetto del territorio, che operano secondo una logica oggettiva e reale.
Accanto a questo si colloca il piano penale, regolato dall’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001, che sanziona penalmente le condotte abusive più gravi, concentrandosi sull’attività del costruire e presupponendo l’accertamento della responsabilità personale secondo i principi della colpevolezza.
È su questa duplice articolazione che si fonda il meccanismo del doppio binario, inteso non come duplicazione sanzionatoria, ma come articolazione di funzioni diverse e complementari.
