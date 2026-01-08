deas Gestione completa successioni e volture catastali
deas Gestione completa successioni e volture catastali
sed edilizia espositori

Doppio binario in edilizia: perché il giudicato penale non ferma la demolizione

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 9408/2025) ribadisce l’autonomia tra azione penale e azione amministrativa nella repressione degli abusi edilizi

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 08/01/2026

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere la decisione del Consiglio di Stato è necessario partire dal quadro normativo di riferimento, che riflette una scelta precisa del legislatore: la separazione funzionale tra azione penale e azione amministrativa in materia edilizia.

Il Testo Unico Edilizia articola la reazione all’abuso su due piani distinti.

Il piano amministrativo, disciplinato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), attribuisce al Comune il potere–dovere di ordinare la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e, in caso di inottemperanza, di disporne l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Si tratta di misure orientate al ripristino dell’assetto del territorio, che operano secondo una logica oggettiva e reale.

Accanto a questo si colloca il piano penale, regolato dall’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001, che sanziona penalmente le condotte abusive più gravi, concentrandosi sull’attività del costruire e presupponendo l’accertamento della responsabilità personale secondo i principi della colpevolezza.

È su questa duplice articolazione che si fonda il meccanismo del doppio binario, inteso non come duplicazione sanzionatoria, ma come articolazione di funzioni diverse e complementari.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Consiglio di Stato Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione

Documenti Allegati

INDICE

1
Doppio binario in edilizia: perché il giudicato penale non ferma la demolizione
2
Quadro normativo di riferimento
3
Principi espressi dal Consiglio di Stato
4
Analisi tecnica della sentenza
5
Conclusioni operative
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
3
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
4
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
5
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto
6
EDILIZIA - 04/01/2026
Piscina interrata: pertinenza o nuova costruzione? Il TAR sulla natura dell'opera