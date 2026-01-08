Principi espressi dal Consiglio di Stato

Dal quadro normativo di riferimento è ora possibile soffermarsi sui principi espressi dal Consiglio di Stato, che meritano di essere analizzati singolarmente. Si tratta di chiarimenti di particolare rilievo, perché consentono di leggere in modo ordinato il sistema repressivo edilizio e di superare approcci ancora troppo frammentari nella prassi applicativa.

Il primo principio riguarda la natura strutturale del doppio binario sanzionatorio. Il Consiglio di Stato chiarisce che il sistema delineato dal d.P.R. n. 380/2001 non è il risultato di una sovrapposizione casuale tra strumenti amministrativi e penali, ma di una scelta consapevole dell’ordinamento.

Nei casi più gravi – come la costruzione in assenza di permesso di costruire – la stessa vicenda può quindi dar luogo a conseguenze diverse, che operano su piani distinti.

Da qui discende un secondo principio fondamentale: la demolizione non ha natura punitiva. Anche quando è disposta dal giudice penale, la misura demolitoria non muta la propria funzione, che resta estranea alla logica della pena. La demolizione non mira a sanzionare una condotta, ma a eliminare gli effetti materiali dell’abuso, ricomponendo l’assetto urbanistico alterato.

Un ulteriore principio chiarito dalla sentenza riguarda il ruolo della buona fede. Il Consiglio di Stato ribadisce che l’assenza di dolo o colpa può assumere rilievo nel giudizio penale, ma resta del tutto irrilevante sul piano amministrativo. La natura “reale” dell’ingiunzione a demolire rende superflua qualsiasi indagine sulla colpevolezza.

Infine, la sentenza riafferma con chiarezza i limiti del giudicato penale esterno. La sua efficacia vincolante è rigorosamente circoscritta all’accertamento dei fatti materiali e non si estende alla loro qualificazione giuridica o urbanistica.