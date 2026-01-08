Doppio binario in edilizia: perché il giudicato penale non ferma la demolizione
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 9408/2025) ribadisce l’autonomia tra azione penale e azione amministrativa nella repressione degli abusi edilizi
Analisi tecnica della sentenza
Sul piano applicativo, la decisione del Consiglio di Stato offre indicazioni molto concrete, che incidono direttamente sulla gestione dei procedimenti repressivi e sulle strategie difensive.
Un primo profilo riguarda le preclusioni processuali. Il Collegio richiama un principio ormai consolidato: l’impugnazione dell’atto di acquisizione non può essere utilizzata per rimettere in discussione vizi dell’ordinanza di demolizione non contestati nei termini.
Nel caso esaminato, l’ingiunzione a demolire e il successivo atto confermativo erano già divenuti definitivi, anche perché scrutinati in un precedente giudizio amministrativo non coltivato in appello.
Un secondo profilo operativo riguarda la distinzione tra demolizione e acquisizione e la corretta lettura della scansione temporale prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. È questa seconda condotta a far scattare l’effetto acquisitivo.
Il termine dei novanta giorni assume quindi un ruolo decisivo. Decorso tale termine, l’acquisizione opera secondo una logica predeterminata, con una conseguenza spesso sottovalutata: il proprietario, anche se incolpevole, perde la disponibilità giuridica del bene e non può più scegliere autonomamente se demolire o attivare un procedimento di sanatoria.
Particolarmente rilevante, infine, è l’analisi dei profili tecnici legati alla perimetrazione dell’area da acquisire. Il Consiglio di Stato chiarisce che l’area di sedime coincide con la superficie a terra direttamente occupata dall’opera abusiva. Diverso è il caso delle aree ulteriori acquisibili entro il limite del decuplo.
