Analisi tecnica della sentenza

Sul piano applicativo, la decisione del Consiglio di Stato offre indicazioni molto concrete, che incidono direttamente sulla gestione dei procedimenti repressivi e sulle strategie difensive.

Un primo profilo riguarda le preclusioni processuali. Il Collegio richiama un principio ormai consolidato: l’impugnazione dell’atto di acquisizione non può essere utilizzata per rimettere in discussione vizi dell’ordinanza di demolizione non contestati nei termini.

Nel caso esaminato, l’ingiunzione a demolire e il successivo atto confermativo erano già divenuti definitivi, anche perché scrutinati in un precedente giudizio amministrativo non coltivato in appello.

Un secondo profilo operativo riguarda la distinzione tra demolizione e acquisizione e la corretta lettura della scansione temporale prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. È questa seconda condotta a far scattare l’effetto acquisitivo.

Il termine dei novanta giorni assume quindi un ruolo decisivo. Decorso tale termine, l’acquisizione opera secondo una logica predeterminata, con una conseguenza spesso sottovalutata: il proprietario, anche se incolpevole, perde la disponibilità giuridica del bene e non può più scegliere autonomamente se demolire o attivare un procedimento di sanatoria.

Particolarmente rilevante, infine, è l’analisi dei profili tecnici legati alla perimetrazione dell’area da acquisire. Il Consiglio di Stato chiarisce che l’area di sedime coincide con la superficie a terra direttamente occupata dall’opera abusiva. Diverso è il caso delle aree ulteriori acquisibili entro il limite del decuplo.