sed edilizia espositori
grafill editoria tecnica
sed edilizia espositori

Doppio binario in edilizia: perché il giudicato penale non ferma la demolizione

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 9408/2025) ribadisce l’autonomia tra azione penale e azione amministrativa nella repressione degli abusi edilizi

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 08/01/2026

Conclusioni operative

La sentenza del Consiglio di Stato n. 9408/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, ma rafforza alcuni snodi che nella pratica continuano a essere letti in modo impreciso.

Il doppio binario penale–amministrativo non rappresenta un’anomalia, ma una scelta strutturale dell’ordinamento. In questa prospettiva, la demolizione conserva una funzione esclusivamente ripristinatoria, anche quando è disposta in sede penale.

Il giudicato penale esterno non incide sulle valutazioni urbanistiche né consente di superare preclusioni già maturate. Centrale resta il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che segna il passaggio dall’obbligo di demolire all’effetto acquisitivo.

Nel complesso, la sentenza restituisce una lettura ordinata del sistema repressivo edilizio, riaffermando la centralità della funzione di governo del territorio e chiarendo presupposti, tempi e limiti entro cui l’azione amministrativa deve essere correttamente valutata.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Consiglio di Stato Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione

Documenti Allegati

INDICE

1
Doppio binario in edilizia: perché il giudicato penale non ferma la demolizione
2
Quadro normativo di riferimento
3
Principi espressi dal Consiglio di Stato
4
Analisi tecnica della sentenza
5
Conclusioni operative
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
3
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
4
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
5
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto
6
EDILIZIA - 04/01/2026
Piscina interrata: pertinenza o nuova costruzione? Il TAR sulla natura dell'opera