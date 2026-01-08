Doppio binario in edilizia: perché il giudicato penale non ferma la demolizione
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 9408/2025) ribadisce l’autonomia tra azione penale e azione amministrativa nella repressione degli abusi edilizi
Conclusioni operative
La sentenza del Consiglio di Stato n. 9408/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, ma rafforza alcuni snodi che nella pratica continuano a essere letti in modo impreciso.
Il doppio binario penale–amministrativo non rappresenta un’anomalia, ma una scelta strutturale dell’ordinamento. In questa prospettiva, la demolizione conserva una funzione esclusivamente ripristinatoria, anche quando è disposta in sede penale.
Il giudicato penale esterno non incide sulle valutazioni urbanistiche né consente di superare preclusioni già maturate. Centrale resta il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che segna il passaggio dall’obbligo di demolire all’effetto acquisitivo.
Nel complesso, la sentenza restituisce una lettura ordinata del sistema repressivo edilizio, riaffermando la centralità della funzione di governo del territorio e chiarendo presupposti, tempi e limiti entro cui l’azione amministrativa deve essere correttamente valutata.
Documenti AllegatiSentenza Consiglio di Stato 1 dicembre 2025, n. 9408
IL NOTIZIOMETRO