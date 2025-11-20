Può la stazione appaltante attivare due volte il soccorso istruttorio per ottenere la medesima documentazione?

Cosa accade quando il concorrente non integra correttamente gli atti richiesti nel termine perentorio previsto dall’art. 101 del Codice dei contratti pubblici?

Non lascia margini di dubbi la risposta fornita dal TAR Sardegna, con la sentenza del 12 maggio 2025, n. 432: il soccorso istruttorio non può essere duplicato, e la sua reiterazione integra una violazione diretta dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 e del principio di par condicio.

Soccorso istruttorio: i limiti invalicabili ribaditi dal TAR

La controversia nasce da una procedura negoziata ex art. 76 del Codice 36/2023 per l’affidamento triennale di un servizio, articolato in due lotti funzionali e aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo.

Nel corso dell’istruttoria la stazione appaltante rilevava che il primo classificato non aveva allegato la documentazione comprovante il requisito di capacità tecnica richiesto. Veniva quindi attivato il soccorso istruttorio, con invito a produrre entro 7 giorni la documentazione mancante.

La documentazione trasmessa risultava però ancora incompleta. A quel punto la stazione appaltante ha inviato un secondo invito, chiedendo ulteriori integrazioni documentali. Solo con il secondo invio il concorrente ha depositato una dichiarazione descrittiva dei servizi svolti nel triennio, poi ritenuta sufficiente e utilizzata per confermare l’aggiudicazione.

Ed è qui che nasce la questione dirimente: un concorrente ha impugnato l’aggiudicazione, ritenedno che il possesso del requisito fosse stato dimostrato solo grazie alla duplicazione del soccorso istruttorio, vietato espressamente dal Codice Appalti.