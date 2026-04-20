È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 11 febbraio 2026, che aggiorna l’individuazione delle categorie di beni e servizi e delle relative soglie oltre le quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori, in attuazione dell’art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014.

Il decreto sostituisce integralmente il precedente DPCM 11 luglio 2018, intervenendo su un ambito che, negli ultimi anni, è diventato sempre più centrale nella gestione degli acquisti pubblici: quello della centralizzazione e della razionalizzazione della spesa.

Consip e soggetti aggregatori: nuove soglie e categorie nel DPCM 11 febbraio 2026

Il nuovo DPCM conferma l’impostazione di fondo e introduce elementi che rafforzano in modo significativo l’effettività degli obblighi.

Le soglie individuate dal decreto rappresentano l’importo massimo annuo a base d’asta; nei contratti pluriennali il riferimento è all’intero valore dell’appalto, e non alla singola annualità.

Il decreto inoltre interviene sul meccanismo di controllo, prevedendo che, per gli acquisti ricadenti nelle categorie individuate, ANAC non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip o a un soggetto aggregatore. L’eventuale violazione impedisce quindi direttamente l’avvio della gara.

Soggetti aggregatori e portale acquistinretepa.it: come funziona il sistema

Secondo quanto già previsto dal DPCM 14 novembre 2014, l’individuazione dei soggetti responsabili delle iniziative, delle categorie merceologiche e delle relative soglie operative è rimessa al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

Un elemento di particolare rilievo e che punta sulla trasparenza dell’attività di programmazione delle stazioni appaltanti è rappresentato dalla pubblicazione, nella sezione dedicata del portale acquistinretepa.it, dell’elenco delle iniziative gestite dai soggetti aggregatori, con indicazione delle tempistiche e dello stato di avanzamento.

Tabella categorie e soglie Consip: l’elenco completo del DPCM 2026

Il decreto individua le seguenti categorie di beni e servizi, con le relative soglie oltre le quali scatta l’obbligo di ricorso a Consip o ai soggetti aggregatori: