Mentre il legislatore italiano continua nel suo interminabile percorso di modifica del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, e all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge delega per l’adozione del “Codice dell’edilizia e delle costruzioni”, in Sicilia professionisti, istituzioni e politica sono stati chiamati a raccolta per parlare del presente e del futuro dell’edilizia.

Dal 380/01 verso il Codice delle costruzioni

Il 5 dicembre 2025 si è svolto il seminario “Dal 380/01 verso il Codice delle costruzioni: il domani si decide oggi”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Messina insieme alla Fondazione Architetti del Mediterraneo. Un appuntamento fortemente voluto dal Presidente dell’Ordine, Giovanni Lazzari, che è riuscito a riunire attorno allo stesso tavolo competenze tecniche, amministrative e politiche in un momento particolarmente delicato per la normativa edilizia.

Nel suo intervento introduttivo Lazzari ha evidenziato l’obiettivo dell’iniziativa: “Con questo seminario l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Messina ha desiderato fornire, sul Testo Unico sull’Edilizia così come recepito nella Regione Sicilia, un momento di necessario confronto tra tecnici e politici e consegnare a quest’ultimi un documento che indica alcune proposte di modifica di alcuni articoli della vigente norma”.

Ha poi sottolineato il ruolo delle professioni tecniche nell’attuale fase di transizione normativa: “Le Professioni tecniche sono attualmente interessate da percorsi legislativi che le proietteranno, già dal prossimo futuro, in una nuova dimensione in un’ottica più che decennale. La straordinaria congiuntura temporale in cui questi processi sono stati avviati impone, d’altra parte, che anche il mondo delle professioni sia capace di affiancarsi alla politica, fornendo contributi propositivi finalizzati a rendere perfettibile il quadro normativo che ci interessa”.