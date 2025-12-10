Un metodo di lavoro che può segnare la differenza

Accanto ai temi nazionali, il dibattito ha affrontato con grande attenzione la situazione della Regione Siciliana, dove il recepimento del Testo Unico è avvenuto in forma mista, creando inevitabili difficoltà operative. Si è ribadito come, in attesa del nuovo Codice, la Regione possa intervenire per risolvere le criticità più urgenti, evitando che la disciplina edilizia siciliana resti imbrigliata in un modello superato e incoerente.

Il valore dell’iniziativa è stato duplice: contenuti tecnici di alto livello e un metodo di lavoro fondato su confronto interdisciplinare e proposte operative. Una dimostrazione concreta di come gli Ordini professionali possano supportare con efficacia i processi legislativi.

Le riforme che attendono il mondo delle professioni tecniche

Quest’ultimo tema è stato ripreso con forza dal Presidente Lazzari, che ha ricordato come il settore stia vivendo un momento irripetibile di revisione normativa: “Le riforme attese e che stanno velocemente procedendo attraverso, per lo più, disegni di legge delega al Governo riguardano la riforma degli ordinamenti professionali; l’aggiornamento della disciplina edilizia; la revisione dei criteri di determinazione dei compensi dei liberi professionisti; la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Lazzari ha poi richiamato altri fronti in movimento, come la qualità architettonica e la rigenerazione urbana, sottolineando che “questa contingenza può rappresentare un’occasione straordinaria per riportare le professioni tecniche, e quella dell’Architetto in particolare, ai livelli di qualità auspicati, oppure materializzarsi come un ulteriore appesantimento normativo privo di quei principi indifferibili legati alla semplificazione e alla sburocratizzazione delle procedure”.

Infine, ha richiamato il ruolo sociale e civile della riforma: “Il Codice delle Costruzioni non può essere considerato uno strumento a sé stante, ma deve essere necessariamente ricondotto al diritto del Cittadino di vivere in un Ambiente che abbia la vita come Sua stella polare”.

E ha lanciato un messaggio preciso: “Il confronto tra esperti, politici e portatori di interessi ha creato i presupposti affinché i tecnici vengano coinvolti sin da subito nella scrittura dei decreti delegati, che non potranno discostarsi dai principi sopra enunciati”.