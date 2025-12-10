Conclusioni

L’evento di Messina non è stato soltanto un’occasione di confronto, ma una fotografia nitida del momento storico che il settore edilizio sta attraversando: una fase in cui la normativa evolve rapidamente, mentre territori e professioni cercano di mantenere un equilibrio tra semplificazione, rigore tecnico e necessità di aggiornare strumenti ormai superati.

Da un lato, il Testo Unico Edilizia – profondamente modificato dal “Salva Casa” – richiede un lavoro continuo di interpretazione e coordinamento, soprattutto nelle Regioni a statuto speciale. Dall’altro, il futuro Codice dell’edilizia e delle costruzioni promette un riordino complessivo, ma apre interrogativi importanti: quale sarà l’effettiva capacità del legislatore di riportare coerenza e stabilità in un sistema che negli ultimi vent’anni ha stratificato eccezioni, deroghe e procedimenti sempre più complessi?

Proprio in questo contesto, l’esperienza messinese rappresenta un esempio virtuoso. La collaborazione tra Ordini professionali, amministrazioni e rappresentanza politica ha mostrato che le riforme non si scrivono soltanto nei Ministeri, ma si costruiscono insieme a chi affronta ogni giorno le difficoltà applicative delle norme. È questo il valore dell’iniziativa: un metodo basato su dialogo, proposte operative e consegna di documenti tecnici realmente utilizzabili nella fase di revisione normativa.

Il messaggio emerso è chiaro: la transizione verso il nuovo impianto regolatorio non potrà essere efficace senza un coinvolgimento diretto dei tecnici, chiamati a trasformare la loro esperienza sul campo in un contributo concreto alla definizione dei decreti delegati. Allo stesso tempo, la Regione Siciliana ha davanti a sé l’opportunità di intervenire subito sulle criticità più urgenti, evitando che la propria disciplina edilizia rimanga incagliata in un modello ibrido e non più adeguato.

L’incontro ha quindi indicato un percorso: lavorare insieme per far sì che la riforma non diventi l’ennesima sovrastruttura normativa, ma un reale strumento di semplificazione, trasparenza e qualità progettuale. In questa prospettiva, il ruolo delle professioni tecniche potrà essere determinante nel restituire centralità al progetto, garantire procedure più chiare e contribuire a un assetto edilizio finalmente coerente, moderno e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e della trasformazione del territorio.