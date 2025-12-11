DURC negativo e FVOE: il TAR sulla verifica dei requisiti
Il TAR Puglia chiarisce quando un DURC negativo, anche non presente nel FVOE, impone l’esclusione automatica ex art. 94 e l’escussione della garanzia provvisoria
Il quadro normativo di riferimento
Per comprendere la rilevanza della pronuncia, occorre soffermarsi sul rapporto tra l'art. 99 (verifica del possesso dei requisiti) e l'art. 94 (cause di esclusione automatica) del Codice Appalti.
Il comma 1 dell'art. 99 dispone infatti che "La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni".
Il FVOE, costituisce la modalità ordinaria per la verifica delle cause di esclusione. Non è però una fonte esclusiva. Come chiarito dal TAR il fascicolo virtuale dell’operatore economico:
- serve a semplificare;
- non limita in alcun modo la capacità della stazione appaltante di acquisire informazioni da altre fonti;
- non impedisce di fondare l’esclusione su un DURC negativo emesso in un diverso procedimento.
Si conferma così un principio già fissato dall’Adunanza Plenaria, secondo cui i requisiti possono essere accertati con qualunque mezzo idoneo, soprattutto quando si tratta di circostanze oggettive e certificabili, come la regolarità contributiva.
Il ritardo con cui il DURC negativo si riflette nel FVOE non può impedire all’amministrazione di intervenire, perché il rischio sarebbe quello di ammettere operatori non in possesso dei requisiti richiesti dal Codice.
Nella prospettiva del TAR, sarebbe contrario al buon andamento attendere l’aggiornamento informatico quando l’irregolarità è già nota agli enti previdenziali.
A questo si collega l’art. 94, che al comma 6 annovera come causa di esclusione automatica violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, esclusi casi di procedure di regolarizzazione attivate dall’OE, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
Nel caso in esame sono presenti tutte le condizioni per l’esclusione automatica, ovvero una violazione contributiva grave, definitivamente accertata e non regolarizzata prima della scadenza del termine per presentare l’offerta.
La rateizzazione attivata dall’operatore economico non può valere come sanatoria retroattiva, perché la norma è chiara: la regolarizzazione deve avvenire prima della scadenza delle offerte.
Sotto questo profilo, la sentenza ribadisce un principio consolidato: la regolarità contributiva è un requisito che deve esistere al momento della presentazione della domanda, non un aspetto che l’impresa può sistemare “in corsa”.
Il TAR, inoltre, richiama l’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 94, comma 14 (“clare loqui”), ricordando che l’operatore avrebbe dovuto rappresentare alla stazione appaltante la situazione contributiva ancora in evoluzione.
Documenti AllegatiSentenza
IL NOTIZIOMETRO