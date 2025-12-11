Analisi tecnica

Uno dei contributi più significativi della sentenza riguarda il rapporto tra digitalizzazione e istruttoria amministrativa.

Il TAR riconosce il valore del FVOE come strumento di semplificazione, ma ne limita l’efficacia in un passaggio decisivo: la piattaforma non “blinda” la valutazione della stazione appaltante. La priorità non è ciò che appare nel fascicolo, ma ciò che realmente risulta dagli enti previdenziali.

L’amministrazione, dunque, non solo può, ma deve prendere in considerazione un DURC negativo ottenuto in un altro contesto, se riferibile allo stesso soggetto e al medesimo periodo. Un sistema di verifica basato esclusivamente sul FVOE rischierebbe di diventare un meccanismo autoreferenziale, incapace di intercettare irregolarità rilevanti per la legalità della gara.

Ciò legittima l’escussione della garanzia provvisoria: una volta formulata la proposta di aggiudicazione, la mancata stipula del contratto per causa imputabile all’operatore –rientra pienamente nella fattispecie prevista dall’art. 106, comma 6.

La garanzia provvisoria non ha funzione “punitiva”, ma preventiva e di tutela. Serve a proteggere la stazione appaltante dalle conseguenze economiche della scoperta tardiva di un requisito mancante. Per questo non è necessario accertare un dolo o una colpa dell’impresa: è sufficiente verificare che il fatto impeditivo (in questo caso, l’irregolarità contributiva pregressa) renda impossibile la stipula.