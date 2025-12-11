DURC negativo e FVOE: il TAR sulla verifica dei requisiti
Il TAR Puglia chiarisce quando un DURC negativo, anche non presente nel FVOE, impone l’esclusione automatica ex art. 94 e l’escussione della garanzia provvisoria
di Redazione tecnica - 11/12/2025
La decisione del TAR
Sulla base di questi presupposti, il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione dell’OE, legata a un DURC negativo emesso in altra gara e non ancora risultante nel FVOE.
In proposito, il Collegio ha affermato tre principi chiave:
- il FVOE non è una “gabbia” per la stazione appaltante, perché l’amministrazione non perde il potere-dovere di accertare la veridicità dei requisiti sulla base di qualsiasi elemento esterno attendibile;
- la regolarità contributiva è un dato non negoziabile, in cui non rileva la valutazione discrezionale, ma la constatazione di una condizione oggettiva. Un OE in posizione irregolare non può essere ammesso né mantenuto in gara, indipendentemente dal canale attraverso cui l’irregolarità emerge;
- il DURC negativo prevale anche se non ancora allineato nel FVOE.
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti AllegatiSentenza
IL NOTIZIOMETRO