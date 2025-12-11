sed edilizia espositori
sed edilizia espositori
sed edilizia espositori

DURC negativo e FVOE: il TAR sulla verifica dei requisiti

Il TAR Puglia chiarisce quando un DURC negativo, anche non presente nel FVOE, impone l’esclusione automatica ex art. 94 e l’escussione della garanzia provvisoria

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 11/12/2025

La decisione del TAR

Sulla base di questi presupposti, il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione dell’OE, legata a un DURC negativo emesso in altra gara e non ancora risultante nel FVOE.

In proposito, il Collegio ha affermato tre principi chiave:

  • il FVOE non è una “gabbia” per la stazione appaltante, perché l’amministrazione non perde il potere-dovere di accertare la veridicità dei requisiti sulla base di qualsiasi elemento esterno attendibile;
  • la regolarità contributiva è un dato non negoziabile, in cui non rileva la valutazione discrezionale, ma la constatazione di una condizione oggettiva. Un OE in posizione irregolare non può essere ammesso né mantenuto in gara, indipendentemente dal canale attraverso cui l’irregolarità emerge;
  • il DURC negativo prevale anche se non ancora allineato nel FVOE.
© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Cause da esclusione FVOE Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
DURC negativo e FVOE: il TAR sulla verifica dei requisiti
2
Il quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
La decisione del TAR
5
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026