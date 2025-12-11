DURC negativo e FVOE: il TAR sulla verifica dei requisiti
Il TAR Puglia chiarisce quando un DURC negativo, anche non presente nel FVOE, impone l’esclusione automatica ex art. 94 e l’escussione della garanzia provvisoria
Conclusioni
Il TAR ha quindi respinto il ricorso, non solo confermando la piena legittimità della scelta amministrativa, ma restituendo una lettura sistematica del nuovo Codice in cui la digitalizzazione, seppure essenziale, non può sostituire la verifica sostanziale dei requisiti.
La verifica tramite FVOE può essere integrata con elementi esterni attendibili, come un DURC negativo, da considerare anche se il fascicolo virtuale non è aggiornato.
Infine, si ribadisce che la regolarità contributiva è un requisito oggettivo per partecipazione alle procedure di gara, non sanabile ex post o tramite soccorso istruttorio, per cui va monitorata con attenzione onde evitare l’esclusione automatica e, nel caso di aggiudicazione, anche l’escussione della garanzia.
