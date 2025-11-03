mapei istituzionale
mapei istituzionale
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

Imprese non edili operanti in cantiere e DURC: FINCO sull'iscrizione alle Casse Edili

Dopo il chiarimento del Ministero del Lavoro sul non obbligo di iscrizione, la Federazione ribadisce che serve un sistema pubblico e digitale per il DURC di congruità

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 03/11/2025

Un chiarimento opportuno e necessario”, alla luce di prassi sempre più estensive da parte di molte Casse Edili.

Così ha commentato FINCO il recente Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2025, n. 4 in relazione alla questione sull’obbligo di iscrizione alle Casse Edili per imprese non appartenenti al settore edile.

Il Ministero ha ribadito che per tali imprese non sussiste alcun obbligo di iscrizione, ma solo quello di richiedere il DURC di congruità nei casi in cui esse eseguano lavori edili nell’ambito del cantiere.

Una posizione che conferma la linea già tracciata dagli interpelli n. 56/2008 e n. 18/2012, e che la Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni ha accolto con favore.

Imprese non edili e obbligo iscrizione a Casse Edili: FINCO sul DURC

Nel comunicato diffuso dalla Federazione, si sottolinea come il nuovo interpello rappresenti un passaggio importante per arginare una “ingiustificata e invasiva interpretazione” che, nel tempo, alcune Casse Edili avrebbero adottato in modo strumentale, arrivando di fatto a esercitare funzioni pubbliche in regime di monopolio.

La posizione ministeriale, evidenzia FINCO, è perfettamente coerente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l’obbligo di iscrizione sussiste solo per le imprese che “in concreto si occupano prevalentemente di edilizia”.

Il principio di fondo, già espresso negli interpelli precedenti, è che la Cassa Edile è un istituto di natura contrattuale, che trova applicazione solo nel perimetro del settore edile e non può estendersi, per via interpretativa, ad ambiti produttivi diversi.

© Riproduzione riservata
Tag:
SICUREZZA DURC Sicurezza Cantieri Costi della manodopera

INDICE

1
Imprese non edili operanti in cantiere e DURC: FINCO sull'iscrizione alle Casse Edili
2
Il DURC di congruità: obbligatorio, ma senza vincolo di iscrizione
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 29/10/2025
Sanatoria edilizia e limiti volumetrici: da vano tecnico ad abuso edilizio
2
LAVORI PUBBLICI - 30/10/2025
Affidamento diretto: il TAR sulla legittimità della procedura negoziata senza bando
3
LAVORI PUBBLICI - 29/10/2025
Incentivi funzioni tecniche negli enti locali: la Corte dei Conti esclude il personale di staff
4
LAVORI PUBBLICI - 27/10/2025
Appalti pubblici: pubblicate le nuove soglie europee
5
EDILIZIA - 28/10/2025
Affidamento e titoli edilizi annullati: la Cassazione riporta al TAR le cause di risarcimento
6
EDILIZIA - 31/10/2025
Salva Casa e cambio di destinazione d’uso: sì alla demolizione in zona agricola