blumatica software sicurezza cantieri
blumatica software sicurezza cantieri
geosec crepe nei muri
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

DURC e scostamento non grave: chiarimenti del Ministero del Lavoro sul limite dei 150 euro

L’interpello n. 3/2025 chiarisce che la regolarità contributiva può essere attestata solo se il debito complessivo, inclusi accessori di legge, non supera la soglia prevista

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 20/10/2025

Non è possibile ottenere un DURC regolare se il debito verso gli enti previdenziali, anche se composto solo da sanzioni o interessi, supera i 150 euro.

DURC e regolarità contributiva: il chiarimento del Ministero del Lavoro

È questa la “massima” contenuta nella risposta a interpello n. 3/2025 del Ministero del Lavoro, che chiarisce in modo inequivocabile come la soglia dello scostamento non grave prevista dall’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015 debba comprendere anche gli accessori di legge.

Il chiarimento mette fine a un dubbio interpretativo sul concetto di regolarità contributiva, che non può prescindere dal pagamento integrale non solo dei contributi, ma anche delle relative sanzioni e degli interessi.

La logica è semplice quanto rigorosa: se la posizione contributiva presenta debiti superiori alla soglia complessiva di 150 euro, non si può considerare regolare ai fini del rilascio del DURC.

Vediamo i presupposti normativi e le valutazioni operate dal Ministero.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA DURC DURC on line

Documenti Allegati

INDICE

1
DURC e scostamento non grave: chiarimenti del Ministero del Lavoro sul limite dei 150 euro
2
Il concetto di "scostamento non grave"
3
La risposta del Ministero del Lavoro
scarica estratto listino edili banner lavori pubblici

IL NOTIZIOMETRO

1
PROFESSIONE - 13/10/2025
Errore del tecnico: nessuna responsabilità se la materia è complessa
2
LAVORI PUBBLICI - 13/10/2025
Verifica DURC e subappaltatori: il MIT delimita l’obbligo dell’art. 119 del Codice dei contratti
3
EDILIZIA - 15/10/2025
Cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale: serve il permesso di costruire
4
EDILIZIA - 17/10/2025
Terzo condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della sanatoria
5
FISCO E TASSE - 14/10/2025
Bonus Casa 2026: confermate le detrazioni al 50% per le abitazioni principali
6
LAVORI PUBBLICI - 15/10/2025
Codice Appalti 2023: nuovo richiamo della Commissione UE