La possibilità di riportare l’Ecobonus al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni principali rimane al centro del dibattito sulla Legge di Bilancio 2027.

A tenere aperta la partita sono alcuni emendamenti al disegno di legge che, raccogliendo il sostegno di maggioranza e opposizione, puntano a rafforzare gli incentivi destinati all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare residenziale.

Una prospettiva accolta favorevolmente da ANIMA Confindustria, che ha recentemente evidenziato l’importanza di un incremento dell’aliquota in una fase caratterizzata da una significativa contrazione degli investimenti e da costi energetici che continuano a incidere sui bilanci di famiglie e imprese.

Ecobonus al 65%: la posizione di ANIMA Confindustria sul ddl di Bilancio 2027

Il testo del ddl di Bilancio 2027 (A.C. 3174-bis), attualmente all’esame della Camera dei deputati, interviene sulla disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi, prevedendo, per l’efficientamento energetico, il mantenimento delle aliquote del 50% e del 36%.

In particolare, l’art. 4 del provvedimento prevede l’introduzione dell’art. 360-ter nel nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026), confermando per il 2027:

l’ aliquota del 50% per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad ; l’aliquota del 36% negli altri casi.

Su questa disposizione intervengono diverse proposte emendative, presentate da esponenti di Forza Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, accomunate dall’obiettivo di innalzare dal 50% al 65% l’aliquota prevista per gli interventi di riqualificazione energetica sulle abitazioni principali, seppure attraverso differenti modalità di copertura finanziaria.

Il potenziamento della detrazione, già ipotizzato nei mesi precedenti alla presentazione della manovra, non aveva infatti trovato spazio nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri e potrebbe essere recuperato nel corso dell’esame parlamentare.

Riqualificazione energetica: investimenti in calo di oltre il 42%

A sostenere l’opportunità di un innalzamento dell’aliquota sono anche i dati sull’andamento degli interventi di efficientamento energetico.

Secondo i dati ENEA richiamati da ANIMA Confindustria, gli interventi agevolati con l’Ecobonus conclusi nel 2025 hanno generato investimenti per 3,62 miliardi di euro, registrando una contrazione superiore al 42% rispetto all’anno precedente.

«Questa è un'istanza che Anima sostiene da tempo», dichiara il presidente Pietro Almici, sottolineando come la convenienza economica delle agevolazioni fiscali rappresenti uno dei principali elementi in grado di orientare le scelte delle famiglie. «Oggi le famiglie decidono se investire soprattutto in base alla convenienza delle detrazioni ordinarie. Un'aliquota al 65% sull'abitazione principale è la leva giusta per far ripartire gli interventi, con un costo contenuto per le finanze pubbliche».

La richiesta della Federazione si inserisce, dunque, in un contesto in cui il progressivo ridimensionamento delle agevolazioni fiscali rende particolarmente rilevante la capacità delle detrazioni ordinarie di sostenere gli investimenti nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Gli effetti attesi sull’efficienza energetica e sulle filiere produttive

Secondo la Federazione, il rafforzamento dell’Ecobonus avrebbe ricadute positive non soltanto sulla capacità di investimento delle famiglie, ma anche sul raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di risparmio energetico e sulla competitività delle filiere produttive.

Tra i principali benefici individuati da ANIMA Confindustria figurano la riduzione della spesa energetica delle famiglie e della dipendenza del Paese dalle importazioni di energia, il contributo al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), oltre al sostegno alla domanda nei settori dell’edilizia, dell’impiantistica e della componentistica per l’efficienza energetica.

Particolarmente significativo, sotto il profilo energetico, è il contributo delle detrazioni fiscali al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico. Secondo il Rapporto annuale ENEA sull’efficienza energetica 2026, nel periodo 2021-2025 questi strumenti hanno generato risparmi pari a 2,67 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), rappresentando circa il 52% dei risparmi complessivamente conseguiti attraverso le misure di efficienza energetica monitorate.

Sul versante industriale, invece, l’incremento della domanda potrebbe favorire le filiere nazionali impegnate nella progettazione e nella produzione di tecnologie per l’efficientamento degli edifici, tra cui pompe di calore, sistemi ibridi, ventilazione meccanica controllata e sistemi di regolazione.

Bonus edilizi 2027: la necessità di un quadro stabile di incentivi

Al di là dell’incremento dell’aliquota, il tema sollevato da ANIMA Confindustria riguarda la necessità di assicurare continuità alle politiche di incentivazione, offrendo a famiglie, professionisti e imprese condizioni che consentano di programmare gli interventi e gli investimenti: «Auspichiamo che questa proposta» conclude il presidente Almici «condivisa da maggioranza e opposizione possa trovare spazio nell’esame parlamentare, offrendo a famiglie e imprese un quadro di incentivi stabile e adeguato».

Dall’esito dell’esame parlamentare dipenderà quindi la possibilità di affiancare alla proroga delle aliquote previste dal disegno di legge un trattamento fiscale più favorevole per gli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni principali, tornando così a differenziare, sotto il profilo della convenienza fiscale, gli interventi di efficientamento energetico da quelli di recupero del patrimonio edilizio.