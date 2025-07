Ecobonus ok anche senza comunicazione all'ENEA

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria, depositata il 16 giugno 2025) interviene su un profilo spesso al centro dei controlli fiscali in materia di agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici: cosa succede se il contribuente omette o ritarda l’invio della comunicazione all’ENEA sugli interventi eseguiti?

Ecobonus e comunicazione ENEA: la risposta della Cassazione

La risposta è netta e coerente con altre pronunce della Cassazione: se manca una previsione normativa che ricolleghi esplicitamente a tale omissione la decadenza dal beneficio, la detrazione non può essere negata.

Una decisione importante, destinata ad avere effetti immediati anche in ambito contenzioso, perché chiarisce che l’adempimento verso l’ENEA ha funzione meramente informativa e non incide, di per sé, sulla spettanza dell’ecobonus.

Il caso trae origine da una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo automatizzato. Il contribuente aveva fruito della detrazione per interventi di riqualificazione energetica, ma l’Ufficio, in sede di verifica, ha contestato l’assenza della comunicazione all’ENEA, ritenendo decaduto il diritto all’agevolazione fiscale.

Impugnata la cartella, la Commissione tributaria provinciale ha dato ragione al contribuente. In secondo grado, tuttavia, la sentenza è stata riformata: i giudici d’appello hanno ritenuto che la mancata comunicazione giustificasse il recupero del beneficio, configurandosi come un presupposto indefettibile per la legittima fruizione dell’ecobonus.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l’assenza di base normativa per una simile conclusione.